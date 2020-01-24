Эффективные способы облегчения боли при менструации

Если месячные спазмы нарушают вашу жизнь каждый месяц, эти домашние средства могут помочь облегчить вашу боль.

Питье достаточного количества воды может помочь ослабить вздутие живота

Менструальные спазмы могут не привести к другим медицинским осложнениям, но они могут помешать вашей повседневной деятельности. Попробуйте эти домашние средства, чтобы облегчить боль.

Многие женщины страдают от менструальных спазмов до и во время менструации. Менструальные спазмы или первичная дисменорея — это пульсирующие или спазматические боли в нижней части живота. Боль может быть сильной для некоторых женщин, что делает их неспособными выполнять свои повседневные обязанности. У некоторых женщин также могут быть тошнота, жидкий стул, головная боль и головокружение.

Знайте причину — Когда у вас менструальный период, матка сокращается, чтобы помочь изгнать ее слизистую оболочку. Гормоноподобные вещества (простагландины), которые вызывают сокращения мышц матки, вызывают боль и воспаление. Высокий уровень простагландинов приводит к более серьезным менструальным спазмам. Боль может уменьшаться с возрастом и часто улучшаться после родов.

Если месячные спазмы нарушают вашу жизнь каждый месяц, эти домашние средства могут помочь облегчить вашу боль.

Пить Много Воды

Питье достаточного количества воды может помочь ослабить вздутие живота, что ухудшает симптомы. Медицинские эксперты предлагают пить от 6 до 8 стаканов воды в день, особенно во время менструации. Не пейте алкоголь в периоды, так как это может способствовать обезвоживанию организма. Некоторые женщины могут испытывать диарею или рвоту во время менструальных болей. Питье большого количества воды может помочь заменить потерянные жидкости.

Тепловая Терапия

Грелка терапия является испытанным методом облегчения менструальных спазмов. Самое приятное то, что это легко и не имеет побочных эффектов. Исследования показали, что лечение горячей водой так же эффективно, как НПВП и аспирин, при менструальных болях.

Проверьте Свою Диету

В ходе исследования ученые обнаружили, что у женщин меньше менструальных болей, когда они придерживаются вегетарианской диеты с низким содержанием жиров. Потребление 3-4 порций молочных продуктов также было связано с меньшей менструальной болью. Исследователи предположили, что потребление кальция и витамина D, возможно, помогло облегчить боль

Дефицит магния, который связан с беспокойством и стрессом, также может ухудшить менструальные спазмы. Таким образом, употребление пищи, богатой этими питательными веществами, может помочь предотвратить раздражающую ежемесячную боль.

Избегайте жирной, сладкой или соленой пищи, когда у вас есть месячные. Вместо этого ешьте противовоспалительные продукты, такие как вишня, черника, тыква, помидоры и сладкий перец, чтобы избавиться от болезненных периодов.

Имбирь

Имбирь — это альтернатива безболезненному обезболиванию. Показано, что прием имбиря помогает уменьшить боль. Некоторые исследования говорят, что корень может быть столь же эффективным, как обычные болеутоляющие.

Упражнение

Физические упражнения, такие как аэробика, растяжка и йога, могут помочь увеличить приток крови к животу и облегчить спазмы. Быть физически активным может также помочь в снижении стресса, который может способствовать боли.

Источник: thehealthsite.com