6 фактов о груди: наличие третьего соска не редкость, ваши груди не равны

Не нажимайте кнопку паники, если вы видите третий или даже четвертый сосок на своем теле. Это очень нормально. 1 из 18 мужчин и 1 из 50 женщин имеют более 2 сосков.

Груди бывают самых разных форм и размеров

Груди бывают самых разных форм и размеров, и ни у одной женщины нет одинаковых. Читайте дальше, чтобы узнать о них несколько странных фактов.

Грудь бывают разных форм и размеров. Большие и маленькие, круглые и задорные, асимметричные и необычные. Это очень нормально. Мужчины привлекают их, но женщины тоже. Есть много мифов и заблуждений, связанных с грудью. Происхождение одних пропитано суевериями, в то время как другие несут в себе зерно истины. Но как бы то ни было, никто не может отрицать тот факт, что грудь была объектом восхищения столько, сколько можно помнить.

Здесь мы собрали список фактов о груди, которые могут выглядеть как мифы. Но, несмотря на это, знайте, что все эти факты достоверны и очень правдивы.

Неравенство преобладает

Ваши груди не равны. По мнению экспертов, совершенно нормально иметь грудь разного размера. Не о чем беспокоиться. На самом деле, у большинства женщин левая сторона немного больше правой.

Не спите на животе

Если вы спите на одной стороне очень ночью, вы можете испортить форму вашей груди. Это становится еще более верным, если у вас есть привычка спать на животе. Это независимо от того, носите ли вы бюстгальтер или нет. Идеальное решение — спать на боку и использовать подушки для поддержки груди. И мы все знаем, как удобно обнимать подушки во время сна. Эта простая привычка сохранит вашу грудь в идеальной форме.

Не все изменения в груди являются злокачественными

Это очень верно. Если вы заметили комки или изменения в груди, не паникуйте. Сначала выясните, является ли изменение постоянным или нет. Большую часть времени комки доброкачественные. Вы также можете заметить изменения в мягкости, нежности или припухлости. Это может быть связано с вашим менструальным циклом. Но если вы заметили какие-либо постоянные изменения, немедленно обратитесь к гинекологу.

Увеличенная Грудь — Особенность Человека

Люди — единственные виды в этом мире, у которых постоянно увеличиваются груди. Приматы получают увеличенную грудь только тогда, когда кормят своих детей. Как только они закончили с этим, размер возвращается к нормальному. Но, с другой стороны, женская грудь начинает увеличиваться с наступлением половой зрелости. Это то, что даже медицинское сообщество не может объяснить.

Наличие 3 и более сосков не редкость

Не нажимайте кнопку паники, если вы видите третий или даже четвертый сосок на своем теле. Это очень нормально. На самом деле медицинский термин для этого — полителия. По-видимому, 1 из 18 мужчин и 1 из 50 женщин имеют это состояние. Большинство людей принимают это за крота. Он может появиться в любом месте от груди до подмышек и желудка.

Боль в груди во врем тренировок -норма

Когда вы занимаетесь спортом, ваши груди двигаются вверх и вниз и тоже качаются в стороны. Это может вызвать боль и дискомфорт. Фактически, исследование, опубликованное в Интернете в Британском журнале спортивной медицины, говорит о том, что каждая третья женщина-марафонец может страдать от боли в груди (масталгии) в ходе мероприятия. Женщины с большими размерами чашки кажутся более восприимчивыми, но бездетные женщины также кажутся более склонными, и ношение спортивного бюстгальтера не всегда помогает, говорят исследователи.

Источник: thehealthsite.com