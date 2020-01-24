В полупустом зале прошло общегородское родительское собрание в Бердске

Всего двадцать пап и мам пришли послушать специалистов, рассказавших о процедуре проведения ЕГЭ и о подготовке детей к экзамену без вреда для здоровья.
Всего двадцать пап и мам пришли послушать специалистов, рассказавших о процедуре проведения ЕГЭ и о подготовке детей к экзамену без вреда для здоровья.
Михаил Каркавин, заместитель начальника управления образования рассказал об изменениях в экзаменах, о правилах сдачи ЕГЭ, о минимальных баллах, которые следует набрать для получения аттестата о среднем образовании, а также для поступления в вузы.
Ольга Финская, заведующая школьно-дошкольным отделением ЦГБ дала рекомендации по сохранению здоровья выпускников.
Она отметила, что спать подросток должен не менее 8-ми часов ночью и неплохо бы 1,5 часа днем. Столько же нужно ежедневно гулять, непременно отправляясь в парк, где воздух чистый, насыщенный кислородом.
— Комната, где занимается подросток, должна хорошо проветриваться, а все соблазны – компьютер, телевизор – лучше убрать, — продолжила доктор. – Чтобы лучше усваивался материал, покупайте своим детям ананасы. Именно их ели актеры, чтобы быстрее выучить роль. А за неделю перед экзаменом непременно побалуйте своего ребенка его любимым лакомством.
И ничегошеньки о том, что делать с подростками, которые вовсе не хотят ничего учить, сутками просиживают за компом, либо – напротив – зубрят день и ночь, потому что боятся сдавать ЕГЭ и уже близки к нервному срыву, сказано не было.
Немудрено, что такие мероприятия, проводимые для галочки, не пользуются популярностью у бердчан.