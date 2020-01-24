7 продуктов от запора: виноград, груша, апельсин

Чтобы предотвратить запор, крайне важно избегать обезвоживания и употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. Если у вас частые запоры, избегайте таких продуктов, как сыр, печенье, жареная пища, мороженое или продукты из рафинированной муки.

Виноград является одним из лучших натуральных средств от запоров

Чтобы естественным образом избавиться от запора и улучшить пищеварение, очень полезно есть свежие, богатые клетчаткой фрукты, такие как яблоки, груши, чернослив и другие.

По статистике, запор бывает у каждого пятого человека. Его сопровождают очень неприятные симптомы: потеря аппетита, вздутие, сильное напряжение при прохождении стула, тошнота, боли и спазмы животе. Многие в такой ситуации начинают экспериментировать со слабительными средствами и часто становятся от них зависимыми. Запор, в свою очередь, может стать хроническим, что неминуемо приведет к различным проблемам и сильно усложнить жизнь.

Чтобы предотвратить запор, крайне важно избегать обезвоживания и употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. Если говорить о фруктах, то для избавления от проблемы особенно полезно включать в рацион следующие дары природы.

Яблоки. Одно яблоко среднего размера содержит около 4 граммов клетчатки — это 17% от рекомендуемой суточной нормы. Яблоки содержат пектин — вид клетчатки, которая смягчает стул и облегчает его прохождение по кишечнику.

Виноград. Виноград является одним из лучших натуральных средств от запоров. В 100-граммовой порции винограда содержится 4 грамма пищевых волокон и много воды – идеальный комплекс для активной работы кишечника. Его употребление способствует регулярным испражнениям.

Манго. Его плоды богаты клетчаткой и витамином С, витамином А, крайне важного для состояния микрофлоры кишечника. Также в манго содержится много воды, которая помогает стимулировать дефекацию.

Апельсины. Содержащие пищевых волокон (она же клетчатка) в апельсинах составляет 13% от рекомендуемой дневной нормы, а витамина С – целых 116%. Витамин С оказывает слабительное действие, поэтому употребление апельсинов может помочь людям с запорами.

Ананасы. Еще один фрукт, сочетающий в себе клетчатку и крайне высокую концентрацию витамина С (131%). Ешьте свежий ананас и пейте ананасовый сок после завтрака или ужина для улучшения своего пищеварительного здоровья.

Груши. Сладкие и сочные груши содержат 6 граммов пищевых волокон и 7 миллиграммов витамина С. Ешьте груши с кожей, потому что она содержит половину их клетчатки.

Чернослив. Чернослив содержит растворимые и нерастворимые волокна. Одна чашка чернослива содержит 12 граммов клетчатки. Чернослив также богат магнием, марганцем, ниацином, калием и витаминами А, В6 и К.

Если у вас частые запоры, избегайте таких продуктов, как сыр, печенье, жареная пища, мороженое или продукты из рафинированной муки.

Источник: medikforum.ru