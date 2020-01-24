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Здоровье / Общество

7 продуктов от запора: виноград, груша, апельсин

17:14 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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Чтобы предотвратить запор, крайне важно избегать обезвоживания и употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. Если у вас частые запоры, избегайте таких продуктов, как сыр, печенье, жареная пища, мороженое или продукты из рафинированной муки.

7 продуктов от запора: виноград, груша, апельсин
Виноград является одним из лучших натуральных средств от запоров

Чтобы естественным образом избавиться от запора и улучшить пищеварение, очень полезно есть свежие, богатые клетчаткой фрукты, такие как яблоки, груши, чернослив и другие.

По статистике, запор бывает у каждого пятого человека. Его сопровождают очень неприятные симптомы: потеря аппетита, вздутие, сильное напряжение при прохождении стула, тошнота, боли и спазмы животе. Многие в такой ситуации начинают экспериментировать со слабительными средствами и часто становятся от них зависимыми. Запор, в свою очередь, может стать хроническим, что неминуемо приведет к различным проблемам и сильно усложнить жизнь.

Чтобы предотвратить запор, крайне важно избегать обезвоживания и употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. Если говорить о фруктах, то для избавления от проблемы особенно полезно включать в рацион следующие дары природы.

Яблоки. Одно яблоко среднего размера содержит около 4 граммов клетчатки — это 17% от рекомендуемой суточной нормы. Яблоки содержат пектин — вид клетчатки, которая смягчает стул и облегчает его прохождение по кишечнику.

Виноград. Виноград является одним из лучших натуральных средств от запоров. В 100-граммовой порции винограда содержится 4 грамма пищевых волокон и много воды – идеальный комплекс для активной работы кишечника. Его употребление способствует регулярным испражнениям.

Манго. Его плоды богаты клетчаткой и витамином С, витамином А, крайне важного для состояния микрофлоры кишечника. Также в манго содержится много воды, которая помогает стимулировать дефекацию.

Апельсины. Содержащие пищевых волокон (она же клетчатка) в апельсинах составляет 13% от рекомендуемой дневной нормы, а витамина С – целых 116%. Витамин С оказывает слабительное действие, поэтому употребление апельсинов может помочь людям с запорами.

Ананасы. Еще один фрукт, сочетающий в себе клетчатку и крайне высокую концентрацию витамина С (131%). Ешьте свежий ананас и пейте ананасовый сок после завтрака или ужина для улучшения своего пищеварительного здоровья.

Груши. Сладкие и сочные груши содержат 6 граммов пищевых волокон и 7 миллиграммов витамина С. Ешьте груши с кожей, потому что она содержит половину их клетчатки.

Чернослив. Чернослив содержит растворимые и нерастворимые волокна. Одна чашка чернослива содержит 12 граммов клетчатки. Чернослив также богат магнием, марганцем, ниацином, калием и витаминами А, В6 и К.

Если у вас частые запоры, избегайте таких продуктов, как сыр, печенье, жареная пища, мороженое или продукты из рафинированной муки.

Источник: medikforum.ru

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