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Здоровье / Общество

Отсутствие соли в рационе не помогает похудеть

17:11 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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Новое исследование опровергло популярную точку зрения о том, что снижение соли в рационе способствует потере лишнего веса. При этом ученые не отрицают, что ограничение соли приводит к сокращению артериального давления.

Отсутствие соли в рационе не помогает похудеть
Соль вносит огромный вклад в увеличение артериального давления

Новое исследование опровергло популярную точку зрения о том, что снижение соли в рационе способствует потере лишнего веса. При этом ученые не отрицают, что ограничение соли приводит к сокращению артериального давления.

Американские исследователи из Beth Israel Deaconess Medical Center смогли пролить новый свет на вопросы о влиянии соли на лишний вес. Выяснилось, что при ограничении употребления соли в рационе взрослых людей с повышенным артериальным давлением уменьшаются жажда, объём выводимой из организма мочи и непосредственно артериальное давление. Однако от уровня соли показатель метаболической энергии не изменяется. Следовательно, как бы сильно не сокращали количество соли в рационе люди, они не смогут добиться уменьшения веса, как сообщается в журнале Hypertension.

Исследователи провели рандомизированное и контролируемое клиническое исследование. Они изучили воздействие трёх разных уровней соли в рационе (низком, среднем и высоком) на артериальное давление у людей, которые следовали двум распространенным типам питания. Первым типом являлась типичная американская диета с большим уровнем соли, а вторым — более полезное для здоровья питание. Оно позволяло уменьшить объём соли в рационе. Выяснилось, что даже при его сокращении количество энергии, которое требуется для поддержания стабильного веса, не изменялось. Впрочем, у поклонников этой диеты уменьшалась жажда, а также артериальное давление.

Отметим, что только в США от повышенного артериального давления страдает более 150 млн человек, что составляет 50% населения. Из-за этого у них отмечается повышенный риск самых разных проблем со здоровьем, но в первую очередь инсультов и инфарктов. Соль вносит огромный вклад в увеличение артериального давления за счет стимулирования жажды и большего приема жидкости. Сокращение соли является важной стратегий в деле снижения давления. Ранее некоторые ученые высказывали мысль о том, что высокий уровень соли в рационе, на самом деле, не стимулирует жажду, зато обеспечивает потерю веса за счет изменений потребностей в энергии.

Источник: medikforum.ru

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