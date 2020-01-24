Теплая погода с сильным ветром придет на выходные в Бердск

Синоптики также прогнозируют незначительные снегопады, похолодание придет лишь к концу месяца.

Снегопады на время прекратятся

Синоптики прогнозируют теплую погоду с сильным ветром на выходных в Бердске.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на субботу, 25 января, столбик термометра покажет -1..-6 градусов, днем 0…-5, ветер 5-10 м/с, в порывах до 20 м/с.

В ночь на воскресенье, 26 января, температура составит -7…-12, днем -6..-11 градусов, ветер в порывах будет достигать 15 м/с.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на субботу 25 января, похолодает до -8 градусов, днем -1 градус, снег.

В ночь на воскресенье, 26 января, столбик термометра покажет -12 градусов, днем -9 градусов, небольшой снег.

По данным сервиса «Gismeteo», в ночь на субботу, 25 января, температура составит -11 градусов, днем -4, небольшой снег.

В ночь на воскресенье, 26 января, столбик термометра покажет -12 градусов, днем -7 градусов, снегопад.