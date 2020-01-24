«2 кусочека колбаски»: сколько колбасы можно употреблять еженедельно взрослому человеку?

«Тем не менее, взрослые не должны употреблять более 300-600 граммов мяса и колбас в неделю», — говорит Рестемейер.

Взрослые не должны употреблять более 300-600 граммов мяса и колбас в неделю

Некоторые не едят мясо и колбасы вообще, для других это необходимая часть ежедневного рациона. Когда дело доходит до мяса и колбасы, многие люди мыслят крайностями. Однако, как уверяют диетологи, средний путь — лучший.

По сути, важно различать красное и белое мясо, объясняет Сильке Рестемейер из Немецкого общества питания (DGE). Красное — из говядины, свинины, баранины и козы. Белое из птицы — курица или индейка.

«Если вы едите много красного мяса и колбас, у вас более высокий риск развития рака толстой кишки», — говорит Рестемейер. — «С другой стороны, согласно текущему состоянию знаний, нет 100% доказанного отношения к раку».



Кристиан Сина, директор Института диетологии в Университетском медицинском центре Шлезвиг-Гольштейн, видит это немного иначе.«Мы больше не должны проводить общее различие между красным и белым мясом с точки зрения здоровья. Кажется, более важно, из какой части тела животного происходит мясо и как оно готовится», — говорит он.Диетолог утверждает, что и белое мясо может быть вредным, если, например, из него приготовлена дешевая жирная колбаса. А красное мясо — полезным, если речь идет о постном куске натуральной говядины.Как часть смешанной диеты, мясо имеет не только недостатки, но и преимущества. Он содержит важные питательные вещества, такие как белки, витамины группы В, включая витамин В12 , железо, селен и цинк .

«Тем не менее, взрослые не должны употреблять более 300-600 граммов мяса и колбас в неделю», — говорит Рестемейер.

Сина довольно критично относится к общим рекомендациям по питанию от 300 до 600 грамм:

«Эта информация может служить только ориентиром. Значимых исследований не хватает. Решающим фактором является то, как наше тело реагирует на пищу. То, что хорошо для одних, не обязательно должно быть хорошо для других».

Источник: medikforum.ru