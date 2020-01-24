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Дефицитная онкопомощь: 31 онколога не хватает Новосибирской области

18:30 24.01.2020 Фото: Википедии
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Кадровый голод исчезнет к 2024 году,заявили в минздраве. Люди не идут работать онкологами в большинстве своем из-за высоких нагрузок и низких окладов, полагает эксперт.

Дефицитная онкопомощь: 31 онколога не хватает Новосибирской области
В НСО онкологов меньше, чем в среднем по России

На начало прошлого года дефицит онкологов по Новосибирской области составил 31 человек, два врача приходится на 50 тыс. населения. Об этом РБК Новосибирск сообщили в региональном Минздраве.

Удельные данные ниже среднероссийских показателей на четверть (в среднем по России на 50 тыс. жителей приходится 2,7 онколога). Всего в регионе работает чуть более 110 онкологов, таким образом, дефицит составляет 28% от общего числа врачей этого профиля.

«В связи с открытием центров амбулаторной онкологической помощи, оборудованием первичных кабинетов и разработкой маршрутизации, к окончанию 2024 года, ожидается, что Новосибирская область не будет испытывать кадровый дефицит по данному направлению», — сообщили в Минздраве, добавив, что для решения проблемы с дефицитом кадров проводится дополнительное обучение по программе первичной переподготовки или клинической ординатуры для работы врачей в центрах амбулаторной онкологической помощи. Так, в прошлом году прошли обучение 16 врачей, в ближайшие четыре года обучат еще 33 человека.

Проблема с онкологами наблюдается во многих регионах России. Между количеством врачей-онкологов в регионе и выявляемостью онкологических заболеваний очевидная взаимосвязь, комментировал ситуацию для РБК директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов. Отсутствие онкологов приводит к тому, что заболевание удается обнаружить только на поздних стадиях. «Первичное звено [поликлиники и амбулатории], на которое приходится основная нагрузка в здравоохранении по профилактической работе, выявлению и лечению заболеваний, в том числе онкологических, укомплектовано онкологами на 50%», — заметил Гаврилов. Люди не идут работать онкологами в большинстве своем из-за высоких нагрузок и низких окладов, полагает эксперт.

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От редакции

Врачам мало платят?

Аноним, 24 января 2020 18:45
"Дефицитная онкопомощь: 31 онколога не хватает Новосибирской области"

Я могу ошибаться, но когда растёт число пострадавших, нужно не армию онкологов, т.е следствие лечить, а может , для разнообразия, по ищем причину этой вспышки онкологии? Глядишь, если найдём, то причину устраним, значит люди реже онкологией станут заболевать, а значит и лишние-недостающие онкологи нафиг некому не нужны будут! Если я ошибаюсь - то поправьте?

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