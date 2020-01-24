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Помилование израильтянки с гашишем сравнил с помилованием Ходорковского Песков

19:00 24.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент Путин во время визита в Израиль встретился с матерью Наамы Иссахар, которую в России осудили на 7,5 лет лишения свободы за 10 гр. наркотика. Глава РФ сказал, что «все будет хорошо». По словам Пескова, о помиловании главы ЮКОСа со временем все узнают.

Помилование израильтянки с гашишем сравнил с помилованием Ходорковского Песков
СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского, заявил Песков

Журналисты многого не знают о помиловании бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о нем, но «со временем» узнают, нужно спросить самого экс-главу ЮКОСа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Вы многого не знаете. Со временем вы наверняка узнаете это. Спросите у Ходорковского», — сказал Песков в контексте темы о помиловании осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар без ее просьбы, в ответ на вопрос журналистов, что Ходорковского помиловали без его обращения.

Президент России Владимир Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что «всё будет хорошо». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также приехала в колонию к осуждённой израильтянке в четверг и заявила, что к ней от девушки не поступило никаких просьб по условиям содержания, передает РИА Новости.

В середине декабря прошлого года Московский областной суд подтвердил законность приговора Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.

Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

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Ходорковский просил о помиловании?

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