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Скончалась на 93-м году жизни самый возрастной практикующий хирург России Алла Левушкина

19:30 24.01.2020 Фото: © Александра Рюмина/ТАСС
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По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет, сообщили в минздраве Рязанской области.

Скончалась на 93 м году жизни самый возрастной практикующий хирург России Алла Левушкина
Алла Левушкина всю жизнь работала хирургом-проктологом
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончалась на 93 м году жизни самый возрастной практикующий хирург России Алла Левушкина

Скончалась на 93-м году жизни самый возрастной практикующий хирург России Алла ЛевушкинаБорис Гуц: «На тебя смотрят, словно ты уже умер! Я никому не пожелаю выбирать себе гроб»Ещё 139 новостей

Хирург-проктолог Алла Левушкина, которая являлась старейшим в России практикующим хирургом, умерла в Рязани на 93-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Минздраве Рязанской области.

«Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет», — уточнили в Минздраве региона.

В 2014 году ей вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Прощание с Аллой Левушкиной состоится 25 января в 14:00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11.

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