Соскучился: ушел пешком за 200 км от дома в гости к бабушке 7-летний мальчик в Хакасии

Первоклассник преодолел 8 км, когда его заметил водитель и обратился в полицию. Мать в это время сбивалась с ног в поисках сына.

Проезжающий мимо житель Абакана поинтересовался, куда идет ребенок один в мороз

Первоклассник из Хакасии пешком пошел в Ужур, где живет его бабушка. Мальчик успел проделать путь в 8 км, передает tvk6.ru.

О 7-летнем путешественнике рассказали в ГУ МВД по республике Хакасия. Как оказалось, мальчика заметил проезжающий мимо житель Абакана. Мужчину удивило, что ребенок идет пешком вдоль трассы один.

Водитель остановился спросить мальчика, куда он идет. Школьник ответил, что направляется в Пригорск (п. в Хакасии). Телефона у ребенка с собой не было. Мужчина обратился в полицию.

Позднее выяснилось, что мальчика давно ищут дома. Он ушел на прогулку и решил отправиться в путешествие до Ужура, где проживают его бабушка и дедушка. Расстояние между Черногорском и Ужуром – почти 200 км. Первокласснику удалось пройти пешком 8 км.

Мама мальчика рассказала, что за все это время обошла соседние дворы и подъезды, проверила городской парк, искала сына даже в сугробах.