24.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Соскучился: ушел пешком за 200 км от дома в гости к бабушке 7-летний мальчик в Хакасии

19:45 24.01.2020 Фото: Википедии
0

Первоклассник преодолел 8 км, когда его заметил водитель и обратился в полицию. Мать в это время сбивалась с ног в поисках сына.

Соскучился: ушел пешком за 200 км от дома в гости к бабушке 7 летний мальчик в Хакасии
Проезжающий мимо житель Абакана поинтересовался, куда идет ребенок один в мороз

Первоклассник из Хакасии пешком пошел в Ужур, где живет его бабушка. Мальчик успел проделать путь в 8 км, передает tvk6.ru.

О 7-летнем путешественнике рассказали в ГУ МВД по республике Хакасия. Как оказалось, мальчика заметил проезжающий мимо житель Абакана. Мужчину удивило, что ребенок идет пешком вдоль трассы один.

Водитель остановился спросить мальчика, куда он идет. Школьник ответил, что направляется в Пригорск (п. в Хакасии). Телефона у ребенка с собой не было. Мужчина обратился в полицию.

Позднее выяснилось, что мальчика давно ищут дома. Он ушел на прогулку и решил отправиться в путешествие до Ужура, где проживают его бабушка и дедушка. Расстояние между Черногорском и Ужуром – почти 200 км. Первокласснику удалось пройти пешком 8 км.

Мама мальчика рассказала, что за все это время обошла соседние дворы и подъезды, проверила городской парк, искала сына даже в сугробах.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько бы смог пройти?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Порно с детьми снимали педофилы в Кросноярске. Спецназ Росгвардии задержал их с поличным
22:00 24-01-2020
Порно с детьми снимали педофилы в Кросноярске. Спецназ Росгвардии задержал их с поличным
AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом
21:45 24-01-2020
AliExpress: посылки из Китая не заражены смертельным коронавирусом
БердскЧтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска 3
21:45 24-01-2020
Чтобы люди не задохнулись: Замерзли в квартирах с наступлением плюсовой температуры жители Бердска
БердскВеликолепная пятерка: Лучшую представительницу красивой профессии выбирают в Бердске 2
21:43 24-01-2020
Великолепная пятерка: Лучшую представительницу красивой профессии выбирают в Бердске
Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев 1
21:30 24-01-2020
Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев
БердскТруп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске 5
21:15 24-01-2020
Труп мужчины нашли днем возле торгового центра Микрорайона прохожие в Бердске
Видео отца с 4 детьми около костра в заброшенном доме без окон в Чите привело в шок всю Россию
21:10 24-01-2020
Видео отца с 4 детьми около костра в заброшенном доме без окон в Чите привело в шок всю Россию
"Буду рожать!": беременная от 10-летнего мальчика школьница рассказала всю правду на шоу Малахова 1
21:07 24-01-2020
Фото: Автолюбитель, ты зачем встал посреди въезда в Микрорайон? 
21:01 24-01-2020
Фото: Автолюбитель, ты зачем встал посреди въезда в Микрорайон? 
Неизвестный расстрелял в Германии шесть человек. Терроризм исключили
21:00 24-01-2020
Неизвестный расстрелял в Германии шесть человек. Терроризм исключили