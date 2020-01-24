Арестовал за пьяный дебош известного бойца Александра Емельяненко суд Анапы

Он проведет за решеткой 7 суток за хулиганство с нецензурной бранью. Руководство лиги АСА заверило, что арест Емельяненко не повлияет на проведение его поединка с Магомедом Исмаиловым 3 апреля.

Александр Емельяненко в Анапе готовился к важному бою

В ночь на 21 января на курорте был задержан за пьяный дебош российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко. Это произошло на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех, сообщают местные СМИ.

Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.

В отношении Емельяненко был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он арестован на 7 суток. В Анапе спортсмен проводил тренировки, готовился к бою с Магомедом Исмаиловым, который запланирован на 3 апреля.

«Это Анапский районный суд. Там действительно семь суток административного ареста – наказание за совершение административного правонарушения, часть первая статьи 20.1, это мелкое хулиганство. На основании решения суда он водворён сейчас в изолятор временного содержания в Анапе», — прокомментировал арест спортсмена представитель суда. По сведениям из суда Емельяненко нарушил общественный порядок, выражаясь нецензурной бранью.

Руководство лиги АСА заверило, что арест Александра Емельяненко не повлияет на проведение его поединка с Магомедом Исмаиловым.

справка

За свою профессиональную карьеру 38-летний Александр Емельяненко провёл 37 боёв (29 побед, 1 ничья, 7 поражений), передает sport.ru.

Александр Емельяненко — российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Федора Емельяненко — чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.