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Неизвестный расстрелял в Германии шесть человек. Терроризм исключили

21:00 24.01.2020 Фото: pixabay.com
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По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. СМИ сообщают о шести погибших, точное число жертв и раненых пока неизвестно

Неизвестный расстрелял в Германии шесть человек. Терроризм исключили
Полиция Германии разбирается в обстоятельствах кровавой драмы

Неизвестный открыл огонь в немецком городе Рот-ам-Зе, по предварительным данным, есть погибшие, сообщается на странице местного отделения полиции в Twitter.

«Это семейная драма, есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — заявили РБК в полиции земли Бадем-Вюртембург.

Подозреваемый был задержан.

По данным Focus Online, жертвами стрельбы стали шесть человек.

Инцидент произошел около 12:45 (14:45 мск).

«Есть пострадавшие и, вероятно, погибшие, — заявил представитель правоохранительных органов. — Мы исходим из того, что стрелявший знал жертв. Речь идет, по всей видимости, о конфликте на бытовой почве, в этой связи мы исключаем террористическую подоплеку. Следствие продолжается».

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