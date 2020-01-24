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Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев

21:30 24.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Владимир Путин встретился с Аббасом 23 января. В ходе переговоров российский лидер выразил готовность к наращиванию сотрудничества с Палестиной.

Видео Путина, поднявшего упавшую фуражку солдата, восхитило палестинцев
Путин встретился с Аббасом 23 января

В Сети появился ролик из Палестины, снятый во время визита в страну президента России Владимира Путина.

Российский лидер, зайдя в резиденцию перед встречей с Махмудом Аббасом, обратил внимание на фуражку, слетевшую с головы одного из солдат. Головной убор «приземлился» на пути политика, и он не прошел мимо. Подняв фуражку, он вернул ее на голову военного, передает РЕН-ТВ.

Видео разместил на своей странице в Facebook фотограф Аббаса. Пост собрал восторженные комментарии пользователей Сети.

«С уважением и признательностью, добро пожаловать к нам, дорогой гость, Президент Путин», — написал один из них. «Уважение», — отметил другой.

Напомним, Путин встретился с Аббасом 23 января. В ходе переговоров российский лидер выразил готовность к наращиванию сотрудничества с Палестиной.

Видео: Telegram-канал RIA_Kremlinpool

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Аноним, 24 января 2020 21:42
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