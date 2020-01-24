Видео отца с 4 детьми около костра в заброшенном доме без окон в Чите привело в шок всю Россию

Их нашли такими – четверо грязных, лохматых детей, покрытых копотью костра, который горит в их жилище, и отчаявшийся отец, не знающий, что ему делать дальше.



Их нашли такими – четверо грязных, лохматых детей, покрытых копотью костра, который горит в их жилище, и отчаявшийся отец, не знающий, что ему делать дальше. Двое друзей из Читы наткнулись на убежище этой семьи случайно – у одного из них сбежала собака, зашли в промзону 1 мкр. и не поверили глазам.

Полина ХАРЧЕНКО, корреспондент:

« Домом для этой многодетной семьи служила вот эта абсолютно не пригодная для жилья комната. Вот это ванная – здесь тазик с водой, рядом лежит кусочек мыла. Ребята, которые нашли семью, говорят, что здесь мылись дети, когда они сюда пришли. Здесь туалет – ведро, выносилось, судя по всему, раз в день. Естественно, оно ничем не огорожено. На подоконнике отец семейства обстроил некоторое подобие кухни – здесь крошки, какие-то столовые приборы, уже почти закончившаяся пачка майонеза, пакеты из супермаркета. Готовили еду здесь же – вот здесь очаг, угли, правда, уже остыли, но семья сидела возле костра, когда их нашли. А вот это, с позволения сказать, кровать, на которой спала вся семья. Здесь они жили 3 месяца, почти всю зиму».

Домашние питомцы у семьи тоже были – в комнате нас встретили пять щенков и котенок. Забрать их с собой парни не смогли, зато забрали отца и детей. Их ненадолго приютил у себя друг молодых людей — Евгений.

Евгений Федоров:

« Ребятишки черные, одни глазки видно, ужас. Мне позвонил друг в таком напряженном состоянии. Мы сразу приехали, решили помочь. Сейчас ребятишек и отца мы привезли ко мне домой, чтобы хотя бы какие-то первые гигиенические процедуры провести, хотя бы помыться, покушать. Собрали им вещи какие-то первые».

Именно дома у Евгения нам удалось пообщаться с Александром, главой многодетной семьи. Оказалось, мужчина был женат, вместе с супругой и детьми в Читу приехал из Александрово-Заводского района. Здесь он снимал квартиру, сменил несколько работ, но дети всегда были сыты и одеты. И все бы у этой семьи было хорошо, если бы жена Александра не начала пить.

Александр, отец четверых детей:

« Детей я одевал сам. Зарабатывал в день по 5-6 тысяч рублей, мне хватало этого. Потом стали пропадать у меня деньги. Моя супруга начала пить. Приходил с работы, дети просили кушать: «Папа, мы голодные». Я начинал готовить. Кидался за продуктами, их не было. Они их пропивали».

Потом все стало еще хуже. Коллеги подставили Александра и его уволили с работы, перебивался временными заработками. Они с супругой и детьми остались без жилья, поэтому малышей решено было временно отправить в приют. Когда удалось снять дом, их забрали обратно, но мама так и не смогла побороть в себе тягу к алкоголю. Поэтому семья снова лишилась дома. Так, три месяца назад они оказались в здании, где их в итоге нашли. Но и на этом несчастья не закончились. Не так давно женщина бросила мужа и детей в той самой прокопченной комнате и ушла в неизвестном направлении.

Александр, отец четверых детей:

« – А почему не обратились опять в какой-нибудь социальный центр, чтобы помогли?

— Сказали, что заберут. А я не хочу их терять. Если я их потеряю, мне смысла нет».

Во время нашего разговора старший сын Александра, 11-летний Коля, поддерживал отца, помогал вспомнить события, которые привели их к такой жизни. А 3-летняя Анечка, самая младшая, все время пряталась за папу и пытала его обнять. Средние дети, Гена и Саша, плескались в ванной. Глядя на эту семью, Евгений Федоров и его друзья приняли решение помочь им.

Евгений Федоров:

« Сегодня мы будем снимать квартиру двухкомнатную, пока не дорогую, потому что в дальнейшем Александр будет уже сам ее оплачивать. Мебель там, практически все есть, что-то нужно будет – плита, холодильник – мы докупим. И на работу Александра устроить, мы уже нашли место, куда его устроить. Завтра я поеду детей в школу восстанавливать, с ноября они в школу не ходят».

Кроме того, ребята восстановят Александру паспорт, чтобы он мог официально устроиться на работу. Если вы хотите помочь этой семье пишите Евгению в Instagram или звоните по телефону. Контакты вы видите на экране.

– Телефон: +79960219840, Instagram: @masterfedorov

Александр, отец четверых детей:

« – Сейчас ребята подыскали вам работу квартиру. Как думаете, сможете один четверых детей потянуть?

— Я смогу, смогу. Я для этого и живу».

Источник: https://zab.tv/