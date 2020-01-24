Порно с детьми снимали педофилы в Красноярске. Спецназ Росгвардии задержал их с поличным

Подпольную порностудию организовали в квартире, куда неожиданно нагрянули полицейские — прямо во время съемок. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Педрфилов взяли голыми на месте преступления

В Красноярске разоблачили педофилов, которые завлекали в свою квартиру несовершеннолетних девушек и снимали порнографические видео с их участием. Порностудия находилась в Покровке (Центральный район). Об этом 24 января сообщили в управлении МВД по Красноярскому краю.

Совместную операцию по их поимке провели сотрудники уголовного розыска МВД и бойцы спецназа Росгвардии. Силовики ворвались в квартиру прямо во время съемок очередного порнографического ролика. Помимо двух мужчин в квартире находились 10 девушек в возрасте от 15 до 18 лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что с сентября по октябрь 2019 года злоумышленник по месту своего жительства, а также в арендованной квартире, используя фото- и видео аппаратуру (в том числе веб-камеру, имеющую выход в сеть), осуществлял съемку несовершеннолетней девушки 2003 г.р.

Подозреваемый был задержан. ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме этого, в рамках возбужденного уголовного дела оперативники установили, что в одном из мест жительства задержанного в декабре 2019 года мужчина 1972 г.р. вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой 2004 г.р. Злоумышленник также задержан.

Оперативниками проведены обыски по месту жительства задержанных. Полицейские изъяли флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры, а также 28 сотовых телефонов.

Также сотрудниками УУР ГУ МВД по краю установлены 10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера, в том числе несовершеннолетние.

Мужчины были задержаны с поличным — в обнаженном виде. Ближайшие 2 месяца педофилы проведут в СИЗО.