Гороскоп 22 по 29 января по знакам Зодиака в Бердске

В первые дни недели будьте осторожны в решении финансовых вопросов: для некоторых из Рыб эти дни будут связаны с потерей денег, причём речь может идти о значительных суммах. Что ждет вас?

ГОРОСКОП с 22 января по 29 января

ГОРОСКОП с 22 января по 29 января

Овен

В середине недели Овен столкнётся со срочными делами. Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю ответственность кому-нибудь другому, чтобы у вас получилось посвятить время личным проектам. В пятницу вероятны долгожданные денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности. В воскресенье не носите с собой крупных сумм.

Телец

В начале недели Тельцам лучше строго соблюдать дисциплину и проявлять исключительные деловые качества, не то погрязнете в суете. А с середины недели у Тельцов появятся новые силы для осуществления своих проектов. Результаты усилий будут высоко оценены. Велики успехи и в финансовой сфере. В выходные уделите больше внимания близким. В это время Тельцам будет хотеться заглянуть в будущее, а серьёзное построение планов займёт немалую часть времени.

Близнецы

Среда — явно самый проблемный день, а с четверга звёзды рекомендуют бросить рутину и довериться своему вдохновению. Не замыкайтесь, с надеждой смотрите в будущее, а поддержку родственников во всех начинаниях звёзды Близнецам гарантируют. Для решения семейных дел замечательно подойдёт вторая половина недели. Вы будете в силах создать психологический комфорт внутри своего дома и своей семьи, улучшить взаимоотношения с родственниками.

Рак

В начале недели проявляйте решительность и активность буквально во всём, и тогда госпожа Фортуна будет к вам весьма благосклонна. Среду рекомендуется посвятить работе, проведите запланированные встречи и переговоры. Старайтесь проявить здоровый прагматизм, не пропускайте благоприятных возможностей укрепить свои позиции. И не упускайте важных связей даже в тех кругах, которые для вас непривычны. Ни минуты покоя! Подобное состояние — это для вас.

Лев

Неделя для некоторых Львов начнётся с желания побыть в тени, отключиться от забот, насладиться тишиной. В тишине и спокойствии лучше пойдёт работа, вы сможете сосредоточиться на тех вещах, которые уже не раз начинали, но так и не смогли довести до конца. Завершение проектов и начало новых дел, встречи и деловые визиты — короче, вашей активной деятельности не видится конца-края. У Льва появится шанс нестандартного решения старых проблем.

Дева

Желательно не заключать рискованных сделок — шанс на успех практически равен нулю. В среду упорядочите свой образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Вы получаете отсрочку в принятии каких-то назревших решений и важных перемен, однако не стоит успокаиваться и думать, что у вас много времени. Жизненные цели и приоритеты некоторых из Дев могут проясниться. Вы сможете не только понять, к чему стремитесь, но и достигнете желаемого.

Весы

Неделя проходит под знаком самозащиты, укрепления позиций, трансформации окружения. Продолжайте делать начатое, препятствия будут незначительными, и даже задержка окажется полезной. Самое время проявить дипломатические способности, так как от ваших действий очень многое зависит. В это время Весы будут чувствовать ответственность буквально за всё, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и больше хороших новостей.

Скорпион

На этой неделе удача может улыбнуться в обретении дополнительных источников заработка и повышения собственного благосостояния. Середина недели может принести Скорпионам изменения в профессиональной сфере. Задумайтесь о личном духовном совершенствовании, так как планы и цели будут проходить проверку на жизнеспособность. Вероятны необратимые события и материализация негативных ощущений. В эту субботу ждите хороших новостей от близких людей.

Стрелец

В любых начинаниях для Стрельца в начале недели лучшей поддержкой станут друзья. Это залог успеха и помощи в критические моменты, когда нужно скорректировать судьбу в правильном направлении. Воздержитесь от крупных дорогих покупок, так как вероятны обольщения и обман. Особенно это касается дней в середине недели. Вы неожиданно можете оказаться на время без поддержки, да и любимый человек может быть неблизко. В выходные дни отдайтесь отдыху.

Козерог

Эта неделя благоприятна для общественно полезной деятельности, повышения профессиональных качеств, творческой деятельности, благотворительности и укрепления семейных или личных взаимоотношений. Вероятны серьёзные приобретения. От мероприятий с выпивкой Козерогам рекомендуется отказываться, вечера проводите в спокойном месте. В субботу побалуйте себя и свою семью вкусным обедом или ужином. Сейчас это минимально скажется на прибавке к весу.

Водолей

Начало недели может выдаться непростым. Излишне рискованные действия и горячие высказывания могут иметь не очень положительный эффект, поэтому в рабочих и повседневных делах стоит повысить самоконтроль. Но это очень неспокойное время способно принести Водолеям массу положительных эмоций, хотя удача и мелкие неприятности могут переплетаться и идти рука об руку. Во второй половине недели есть опасность разочароваться в партнёрах по бизнесу.

Рыбы

В первые дни недели будьте осторожны в решении финансовых вопросов: для некоторых из Рыб эти дни будут связаны с потерей денег, причём речь может идти о значительных суммах. Но наступающая неделя готовит для вас немало сюрпризов. Постарайтесь не пропустить это чудесное время сквозь пальцы да не растранжирить попусту дары судьбы! Тем более что чудесное преображение коснётся как профессиональной сферы, так и любви. Для покупок подойдёт пятница.