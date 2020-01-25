Врач-нарколог Бердска: Россия спивается. Потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексом

Жители Бердска больше всего пьют алкоголь. Употребляют наркотики меньше, но деградируют также быстро. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал врач-нарколог ЦГБ Бердска Константин Фалалеев. Напомним, «солевые » наркотики включают механизм самоуничтожения и убивают за год наркозависимых в Бердске.
Алкоголь употребляют чаще, потому что он легкодоступен, есть почти в каждом магазине. Каждую неделю в наркологию попадают минимум 20 бердчан, рассказал Константин Фалалеев. Он подробно объяснил почему Россия спивается.
Почему люди употребляют наркотики и алкоголь?
— Люди пьют и употребляют наркотики, потому что не видят смысла в жизни. В стране отсутствует общенародная идея развития. Каждый живёт сам по себе и только для себя. Вследствие этого в психике возникает жестокая борьба между подсознанием, стремящимся к коллективизму, и эгоизмом сознания. Подсознание естественно выигрывает и человек, понимая что живёт бессмысленно (а жить только для себя бессмысленно), начинает уходить от этого с помощью алкоголя и наркотиков.
Большинство людей превратились в эгоистов и материалистов, которые гонятся только за удовольствиями. Случилось это вследствие западной пропаганды. Ежедневный труд для таких людей превратился в наказание. Но постоянно употреблять алкоголь и наркотики и получать при этом удовольствие и деградировать, это как раз то, что им нужно. Естественно ситуация в Бердске не является исключением.
Что употребляют больше?
— По статистике люди употребляют больше алкоголь, так как он легко доступен и есть в каждом магазине. Наркотики употребляют тоже, особенно молодёжь.
Я говорил, что наркотик «соль», включают механизм самоуничтожения и убивает год. Это случается, если употреблять его ежедневно.
В чем главная проблема людей?
— Психологический аспект употребления самый главный. Отсутствие государственной идеологии общественного развития, в котором на первых местах должны стоять бесконечное накопление знаний и любовь к жизни. А с другой стороны западные методы погружения каждого в жизнь только для самого себя, эгоизм и материализм, при отсутствии воспитания молодого поколения, которое мы бросили на произвол судьбы, оставив их наедине с компьютером и интернетом, привело наше общество к тотальной деградации. Как следствие — постоянному употреблению алкоголя и наркотиков. 9 из 10 семей распадаются. Никто никому в душевном плане не нужен. Практически катастрофа. Таковы реалии нашего времени.
Есть ли выход?
— Единственный путь — это отказаться от всеобъемлющего эгоизма, больше общаться с людьми, постоянно пополнять багаж знаний, любить жизнь и людей. Если государство не даёт идею развития, то народ вправе её выработать сам. Тем более у нашего народа богатейший опыт в этом плане.
Например люди объединившиеся в общины, смогут обрести истинный смысл в служению своей общине и общине, служащей каждому её члену, как бы не значителен он не был в обычном обществе. Не путать с сектами- требующими служение своему лидеру и его безбедному царствованию - это игра в одни ворота, а не взаимопомощь людским нуждам в трудную минуту. Как ещё можно обеспечить взаимовыживание - при вымирании славян?
если бы вы знали историю, а не мифологию, то большинство славянских племен были территориальными, а не родовыми общинами...т.е. свободно могли включать в себя инородцев- иноплеменников...именно благодаря этому менталитету древние русичи и начали присоединять к себе соседние ино-говорящие племена и территории...потому что они не замыкались в родовых рамках...иначе бы русичи так бы и остались жить на небольшой , в принципе, территории ....кстати, те же украинцы -славяне нас уже братьями не считают, сами понимаете из за чего ..и потом, в современном мире ограничиваться чисто своими национальными крайне убого - смысл жизни явно больше любых национальных рамок...у нас уже нет государства для людей, социальная политика грубо имитируется в одноразовых подачках для узких групп населения...взять те же подачки "для поднятия рождаемости" - вот тебе типа 600 тысяч,иди обрюхачь свою бабу, пусть она родит власти очередного солдата и податного холопа ...это же циничная политика, отношение властей к человеческой демографии как к вязке собак... детей то надо поднимать не один -три года, это же целая социально- экономическая система , а не разовые подачки...и кем ты себя чувствуешь в этом государстве? что мы строим? для чего это государство? для кого? для детей и внуков всяких ротенбергов-миллеров-тимченко? а для большинства людей в этой системе нет реального будущего,поэтому нет и смысла жизни ...нет радости жизни, глядя на эти передачи малахова-скабеевой-соловьева- и дом 2 , простонет...есть просто животные инстинкты и рефлексы,в которые вся эта пропаганда и "культура" нас окунает...а вы ,как наивный чукотский юноша,про родовую славянскую общину..
Не до жиру, быть бы живу! Перестаньте мыслить вселенскими масштабами! Оставьте политику в покое- это утопия. Вы лично и я ничего не можем глобально изменить в сегодняшней жизни. Я не прав? Жизнь раздала вам на руки карты, так играйте тем, что у вас на руках, а не лезьте в дебри вселенной! Помогите соплеменнику рядом с вами и он поможет вам, вот и весь выход - это чувство локтя и уверенность в помощи соплеменника, так жили тысячи лет общинами. Посмотрите вокруг себя, кто кроме славян, додумался пытаться выжить в стране в одиночку под плинтусом, моя хата с краю ничего не знаю? У всех в стране свои общины, их по другому называют диаспоры! Кто из них имеет такую же вселенскую дыру в рождаемости + смертности кроме славян? НИКТО! Все кроме нас вывозят и на порядок лучше размножаются в этой же стране и что поразительно, при тех же условиях задачи(тех же самых картах на руках , что у тебя и у меня), почему? Потому, что соплеменник их в беде не бросает и всегда впрягётся за соплеменника, кем бы он не был в иерархии, потому они и выживают в отличии от стабильно вымирающих одиночек, закапывающих своих соплеменников своей гордыней в могилу!
Вы знаете историю? Вы уверенны? Попробуйте объяснить сегодняшним школьникам, что было 30-40 лет назад и они с пеной у рта , натыкают вас носом в книги-учебники и докажут, что вы тогда не жили и всё напридумывали! Вы имеете наглость утверждать , что знаете, что было 7528 лет назад? Или мы всё таки слезли с деревьев 800 лет назад и только тогда нам объяснили, что к чему? Где истина, а где ложь? И кто из нас мифолог?