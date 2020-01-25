Врач-нарколог Бердска: Россия спивается. Потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексом

Каждую неделю в наркологию попадают около 20 бердчан, рассказал врач-нарколог ЦГБ Константин Фалалеев. Люди пьют и употребляют наркотики, потому что не видят смысла в жизни. Материализм и эгоизм завел нас в тупик.

Врач-нарколог Константин Фалалеев рассказал, что людям не хватает смысла в жизни и познания себя

Жители Бердска больше всего пьют алкоголь. Употребляют наркотики меньше, но деградируют также быстро. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал врач-нарколог ЦГБ Бердска Константин Фалалеев. Напомним, «солевые » наркотики включают механизм самоуничтожения и убивают за год наркозависимых в Бердске.

Алкоголь употребляют чаще, потому что он легкодоступен, есть почти в каждом магазине. Каждую неделю в наркологию попадают минимум 20 бердчан, рассказал Константин Фалалеев. Он подробно объяснил почему Россия спивается.

Почему люди употребляют наркотики и алкоголь?

— Люди пьют и употребляют наркотики, потому что не видят смысла в жизни. В стране отсутствует общенародная идея развития. Каждый живёт сам по себе и только для себя. Вследствие этого в психике возникает жестокая борьба между подсознанием, стремящимся к коллективизму, и эгоизмом сознания. Подсознание естественно выигрывает и человек, понимая что живёт бессмысленно (а жить только для себя бессмысленно), начинает уходить от этого с помощью алкоголя и наркотиков.

Большинство людей превратились в эгоистов и материалистов, которые гонятся только за удовольствиями. Случилось это вследствие западной пропаганды. Ежедневный труд для таких людей превратился в наказание. Но постоянно употреблять алкоголь и наркотики и получать при этом удовольствие и деградировать, это как раз то, что им нужно. Естественно ситуация в Бердске не является исключением.

Что употребляют больше?

— По статистике люди употребляют больше алкоголь, так как он легко доступен и есть в каждом магазине. Наркотики употребляют тоже, особенно молодёжь.

Я говорил, что наркотик «соль», включают механизм самоуничтожения и убивает год. Это случается, если употреблять его ежедневно.

В чем главная проблема людей?

— Психологический аспект употребления самый главный. Отсутствие государственной идеологии общественного развития, в котором на первых местах должны стоять бесконечное накопление знаний и любовь к жизни. А с другой стороны западные методы погружения каждого в жизнь только для самого себя, эгоизм и материализм, при отсутствии воспитания молодого поколения, которое мы бросили на произвол судьбы, оставив их наедине с компьютером и интернетом, привело наше общество к тотальной деградации. Как следствие — постоянному употреблению алкоголя и наркотиков. 9 из 10 семей распадаются. Никто никому в душевном плане не нужен. Практически катастрофа. Таковы реалии нашего времени.

Есть ли выход?

— Единственный путь — это отказаться от всеобъемлющего эгоизма, больше общаться с людьми, постоянно пополнять багаж знаний, любить жизнь и людей. Если государство не даёт идею развития, то народ вправе её выработать сам. Тем более у нашего народа богатейший опыт в этом плане.