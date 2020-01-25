«Земли осушили, а люди-то довольны?»: депутаты спросили КСП о тратах на ликвидацию подтоплений грунтовыми водами в Бердске

На предупреждение и предотвращение подтопления поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области направлено 229 млн рублей. В 2018 году деньги регион давал и Бердску. Есть эффект?

Откачка воды из подпола не помогает жителям частного сектора Бердска

Комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям заслушали заключение Контрольно-счётной палаты Новосибирской области об эффективности использования средств областного бюджета при выполнении государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015 – 2020 годы».

С докладом перед законодателями выступила аудитор Контрольно-счётной палаты (КСП) Елена Саблина. Она пояснила, что специалисты КСП анализировали использование средств за период 2017 – 2018 годов и первого полугодия 2019 года. Цель государственной программы «Охрана окружающей среды» (госпрограммы) — повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, создание условий для рационального использования водных биологических ресурсов на территории Новосибирской области. Исполнителем по данной программе является Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

На что тратили деньги

Расходы на реализацию госпрограммы за проверяемый период составили 391 538,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 13 984,2 тыс. руб. (3,6% от общего объема), за счет средств областного бюджета – 370 281,0 тыс. руб. (94,5%), а также за счет средств местных бюджетов – 7 273,4 тыс. руб. (1,9%).

Недоисполнение плана составило: в 2017 году — 27 785 тыс. руб., в 2018 году – 32 155 тыс. руб., что в основном обусловлено невыполнением работ по государственно-муниципальным контрактам. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области предъявило санкции за невыполнение работ, сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Основная часть средств в рамках госпрограммы использована на развитие водохозяйственного комплекса – 272 859,5 тыс. руб. или 69,7%, поддержку товарного рыбоводства и промышленного рыболовства – 47 192,8 тыс. руб. (12,0%), общепрограммные мероприятия 46 823,5 тыс. руб. (12,0%). На улучшение экологической обстановки, предупреждение и снижение негативных последствий загрязнения окружающей среды направлено 14 099,9 тыс. руб. (3,6%) и 10 562,9 тыс. руб. (2,7%) соответственно. Средства федерального бюджета направлены на решение только двух задач: создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, и на развитие водохозяйственного комплекса.

В рамках государственных контрактов, заключенных с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» выполнены оперативные химико-аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды. Указанные исследования являются основанием для принятия административных мер к нарушителям природоохранного законодательства, а также расчета размеров нанесенного ущерба. По мнению КСП уровень аналитического обеспечения деятельности Министерства природных ресурсов и экологии может быть повышен при увеличении расходов по программному мероприятию.

На предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области направлено 229 260,0 тыс. руб. По данным Министерства природных ресурсов и экологии в области выявлено 23 населенных пункта (на территории 20 муниципальных образований), подверженных подтоплению и затоплению поверхностными и грунтовыми водами. Для решения проблемы, необходимо реализовать 25 мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод (из них по 11 поданы наказы избирателей). В рамках госпрограммы до 2021 года предусмотрена реализация 11 мероприятий, из них 5 в соответствии с наказами избирателей.

Согласно методике проведения оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденной Методическими указаниями Минэкономразвития Новосибирской области, реализация государственной программы «Охрана окружающей среды» за 2017-2018 годы в целом признана эффективной, отметила Елена Саблина.

Осушение эффективно?

«Боле половины всех средств потрачены на осушение земель. А результат каков? Земли-то осушили? Люди-то довольны? Из подвалов-то воды ушла? То есть каков фактический результат затрат этих 229 миллионов рублей?» — спросил заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

По словам заместителя Министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрия Марченко, в 2017 году на строительство или реконструкцию объектов по защите территорий населенных пунктов от подтопления и затопления предоставлены субсидии администрациям Купинского, Куйбышевского, Барабинского, Татарского районов. В 2018 году были продолжены работы по защите от подтопления и затопления города Татарска; осушению города Купино и прилегающей территории, строительству водоотводных каналов с водопропускными сооружениями в южной части города Барабинска; инженерной защите от подтопления района города Бердска в границах улиц Рогачёва, Новая, Павлова, Урицкого, Советская, Красная Сибирь. Начаты работы по защите от подтопления и затопления западной части территории города Черепаново, выполнялись работы по отводу поверхностных вод с территории Гуляевского жилмассива города Куйбышева. «В этом году работы начнутся по Убинскому, Искитиму, Карасуку, в завершающей стадии проектирование по городу Оби, проект сейчас находится на экспертизе. По итогам проведённых мероприятий из угрозы подтопления выведено 2813 объектов. Данные мониторинга показывают, что уровень грунтовых вод падает. В Барабинске на осушенной территории строится многоквартирный дом», — ответил Юрий Марченко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», горожане продолжают жаловаться на затопление домов грунтовыми водами. «Результат мы видим, уровень грунтовых вод упал», — ответил мэр Бердска Евгений Шестернин. Напомним, что на дренажную систему, которую на нескольких бердских улицах установила белгородская компания «Виогем» потрачено 85 млн рублей.Из-за грунтовых вод в Бердске рухнуло несколько домов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«В ноябре на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям разговор был, что после презентации Новосибирской области в Совете Федерации будет обозначен вопрос по берегоукреплению в Ордынском районе. Ответьте просто – да или нет», — задал вопрос депутат Анатолий Жуков.

«Да, мы получили положительное решение профильного комитета Совета Федерации, а потом нас поддержал Совет Федерации в целом, — пояснил Юрий Марченко. — Совет Федерации рекомендовал включить ряд объектов, в том числе, в селе Красный Яр Ордынского района в федеральную программу. Мы уже подготовили пакет необходимых документов для подачи на федеральный уровень».

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма попросил прояснить ситуацию вокруг исследований состояния окружающей среды.

«Речь идёт о разовом контроле, — о контрольно-надзорной деятельности для конкретных, локальных измерений. При этом уровень расходов Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области на исследование состояния окружающей среды, составляющий до 500 тыс. руб. в год недостаточен для проведения в полном объёме мероприятий по экологическому контролю и мониторингу. Необходимо увеличить минимум в два раза», — ответил Юрий Марченко.

«Я думаю, что мы проработаем с министерство финансов по увеличению сумм по этим вопросам, — согласился Олег Подойма. — В отношении увеличения финансирования на 500 тысяч рублей поддержка со стороны комитета будет».