Шок медицины: В смерти 7-летней Вики подозревает врачей СК в Новосибирске

Следователи начали проверку по факту гибели ребенка в больнице, в которой не оказалось реанимации. Девочка болела тяжелым нервно-мышечным генетическим заболеванием.

Врачи вызвали скорую помощь, чтобы перевезти больного ребенка в больницу, где есть реанимация

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти малолетней в больнице Новосибирска, сообщили в пятницу вечером в региональном ведомстве.

Заельцовским межрайонным Следственным отделом управления СКР по Новосибирской области 23 января 2020 года организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

— По данным следствия, 21 января 2020 года, у 7-летней девочки, проходящей лечение в одной из больниц Заельцовского района города Новосибирска, случился приступ на фоне имеющегося заболевания и через непродолжительное время наступила ее смерть. В настоящее время по материалу проводятся действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего и сбора медицинских документов, необходимых для назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведение проверки продолжается, — рассказали в СК.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по словам очевидцев, врачи вызывали скорую помощь, чтобы спасти ребенка. Своими сообщениями в соцсетях новосибирцы просят обратить внимание чиновников на проблему системы оказания медицинской помощи и предпринять меры.

В социальных сетях публикуют посты в поддержку родителей 7-летней девочки, которая умерла 21 января в Детской городской клинической больнице №3 Новосибирска от приступов эпилепсии. Девочка болела тяжелым нервно-мышечным генетическим заболеванием, пишут новосибирские СМИ.

— Сегодня произошла ужасная трагедия, и я не могу об этом промолчать. Умерла девочка Вика … По вине даже не врачей, а нашей системы оказания медицинской помощи. В нашем городе есть неврологическая больница для детей, находится она на Союза Молодежи. Вы все наверняка о ней слышали в новостях, не так давно там установили очень дорогой МРТ-аппарат. А проблема в том, что там нет реанимации. У девочки остановилось сердце… Это не редкость у детей при нервно-мышечных генетических заболеваниях, — написала одна из жительниц Новосибирска. — У моего сына остановилось сердце в четыре года при удалении аденоидов, но мы были в больнице, где есть реанимация, и Егора спасли. И врачи в больнице вызвали скорую, чтоб девочку увезли в другую больницу, где есть реанимация. Вдумайтесь в эту фразу: «Врачи больницы вызвали скорую помощь». Когда-то давно в этой больнице была реанимация, но ее закрыли. Мне хочется кричать, ведь этой девочке могли помочь, если бы оказали своевременную реанимационную помощь.