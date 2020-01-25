Огонь уничтожил сарай у частного дома на ул. Маяковского в Бердске

Горевшие надворные постройки ранним утром 25 января тушили чуть более часа. Пожарным пришлось прокладывать рукава до гидранта, расположенного на расстоянии 100 метров. Гараж удалось спасти.

Сарай сгорел на ул. Маяковского в Бердске

В Бердске ранним утром в воскресенье загорелись надворные постройки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 января в 05:01 на ул. Маяковского в Бердске огонь уничтожил надворные постройки.

— В результате пожара крыша сарая горела открытым огнем, стены повреждены. Гараж огнем не поврежден. В 06:08 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Тушение осуществлялось по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 м, — рассказали в спасательном ведомстве.

Причины от пожара и ущерб предстоит выяснить дознавателям отдела надзорной деятельности по Бердску.