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Огонь уничтожил сарай у частного дома на ул. Маяковского в Бердске

10:37 25.01.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Горевшие надворные постройки ранним утром 25 января тушили чуть более часа. Пожарным пришлось прокладывать рукава до гидранта, расположенного на расстоянии 100 метров. Гараж удалось спасти.

Огонь уничтожил сарай у частного дома на ул. Маяковского в Бердске
Сарай сгорел на ул. Маяковского в Бердске

В Бердске ранним утром в воскресенье загорелись надворные постройки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

25 января в 05:01 на ул. Маяковского в Бердске огонь уничтожил надворные постройки.

— В результате пожара крыша сарая горела открытым огнем, стены повреждены. Гараж огнем не поврежден. В 06:08 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Тушение осуществлялось по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 м, — рассказали в спасательном ведомстве.

Причины от пожара и ущерб предстоит выяснить дознавателям отдела надзорной деятельности по Бердску.

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