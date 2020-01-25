Пропавшего без вести 16-летнего Влада Бахова считают убитым в СК Смоленской области

Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодого человека в Смоленской области в производство следователей центрального аппарата СК России. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
В связи с обращением Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой Председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным принято решение о передаче уголовного дела об исчезновении 16-летнего Влада Бахова в Смоленской области в производство центрального аппарата СК России.
-6 апреля 2019 года подросток совместно со своими знакомыми находился на праздновании дня рождения в лесной местности возле города Демидова Смоленской области. Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул место отдыха и ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту следственными органами СК России по Смоленской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, — уточнила Петренко.
Главой ведомства поручено тщательным образом изучить все версии произошедшего, обратив внимание в том числе на полноту проведенных следственных действий по уголовному делу. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил пригласить родственников мальчика на ближайший личный прием, чтобы выслушать их позицию об обстоятельствах произошедшего.
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