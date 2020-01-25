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Пропавшего без вести 16-летнего Влада Бахова считают убитым в СК Смоленской области

12:37 25.01.2020 Фото: СКР
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Подросток исчез полгода назад во время празднования дня рождения в лесу с компанией приятелей. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Влад ушел и с тех пор его больше никто не видел. Не обнаружено никаких следов.

Пропавшего без вести 16 летнего Влада Бахова считают убитым в СК Смоленской области
СКР возбудил дело по факту убийства пропавшего

Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодого человека в Смоленской области в производство следователей центрального аппарата СК России. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В связи с обращением Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой Председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным принято решение о передаче уголовного дела об исчезновении 16-летнего Влада Бахова в Смоленской области в производство центрального аппарата СК России.

-6 апреля 2019 года подросток совместно со своими знакомыми находился на праздновании дня рождения в лесной местности возле города Демидова Смоленской области. Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, покинул место отдыха и ушел в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение не установлено. По данному факту следственными органами СК России по Смоленской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, — уточнила Петренко.

Главой ведомства поручено тщательным образом изучить все версии произошедшего, обратив внимание в том числе на полноту проведенных следственных действий по уголовному делу. Кроме того, Александр Бастрыкин поручил пригласить родственников мальчика на ближайший личный прием, чтобы выслушать их позицию об обстоятельствах произошедшего.

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От редакции

Куда мог исчезнуть?

Аноним, 25 января 2020 12:57
НВР:
Почему до сих пор не прочесали болота вокруг?

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