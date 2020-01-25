25.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

«Много уродливого» увидел Познер в России из-за рубежа

13:30 25.01.2020 Фото: Википедии
0

Телеведущего удивляет, как люди могут жить на Урале в чудовищной экологической обстановке. Тем не менее он признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.

Много уродливого увидел Познер в России из за рубежа
Телеведущий Владимир Познер оценил Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть «много уродливого». Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: «Мы боремся за 85-е место с Челябинском» – когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — отметил Познер.

Тем не менее он признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.

«С одной стороны, если говорить о природе, то все понятно – очень красиво, хотя иногда очень однообразно, потому что расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется, такого в Европе быть не может, она же маленькая по сравнению с Россией, но все равно Россия прекрасная, необыкновенно красивая», — сказал он.

Познер также выразил мнение, что создать в России более удобные условия для жизни сложно, поскольку страна очень большая, однако благодаря богатству страны это все же возможно.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Оценить реально можно только в сравнении?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРемонт дороги на ул. Черемушной до Раздольного вынесла на публичные слушания власть Бердска
15:30 25-01-2020
Ремонт дороги на ул. Черемушной до Раздольного вынесла на публичные слушания власть Бердска
Исключить из "Единой России" заставившего прыгать пожарного главу Чувашии требуют в партии
15:15 25-01-2020
Исключить из
Летевший во Вьетнам самолет вернулся после трех часов полета в Новосибирск из-за неисправности
15:00 25-01-2020
Летевший во Вьетнам самолет вернулся после трех часов полета в Новосибирск из-за неисправности
Отменяют туры в Китай из-за смертельного коронавируса туроператоры России
14:45 25-01-2020
Отменяют туры в Китай из-за смертельного коронавируса туроператоры России
БердскСтояли в проходе: Более 200 родителей узнали о приеме детей в первый класс на общегородском собрании в Бердске
14:30 25-01-2020
Стояли в проходе: Более 200 родителей узнали о приеме детей в первый класс на общегородском собрании в Бердске
Зеленский: диалог с Путиным поможет завершить конфликт на Донбассе
14:15 25-01-2020
Зеленский: диалог с Путиным поможет завершить конфликт на Донбассе
Секс во время беременности: Когда можно заниматься, а когда надо быть осторожней?
14:12 25-01-2020
Секс во время беременности: Когда можно заниматься, а когда надо быть осторожней?
Рукояткой от дивана проломил висок и затылок товарищу по пьянке житель Куйбышева
14:00 25-01-2020
Рукояткой от дивана проломил висок и затылок товарищу по пьянке житель Куйбышева
25 января Татьянин день: запрещено кому-либо отказывать в помощи, встречать праздник в беспорядке
13:46 25-01-2020
25 января Татьянин день: запрещено кому-либо отказывать в помощи, встречать праздник в беспорядке
БердскИзбил пассажирку и выбросил ее из салона водитель автобуса №109 на остановке «ГУМ» в Бердске 1
13:37 25-01-2020
Избил пассажирку и выбросил ее из салона водитель автобуса №109 на остановке «ГУМ» в Бердске