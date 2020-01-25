«Много уродливого» увидел Познер в России из-за рубежа

Телеведущего удивляет, как люди могут жить на Урале в чудовищной экологической обстановке. Тем не менее он признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.

Телеведущий Владимир Познер оценил Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть «много уродливого». Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Так журналист высказался в ответ на вопрос о том, как страна выглядит на фоне государств, в которых он побывал со съемками фильмов.

«Много уродливого. Есть города, промышленные, например, на Урале, это ужасно, я не знаю, как люди там живут. Очень тяжелое экологическое состояние. А есть прекрасные, например, Екатеринбург, но тоже, как мне сказал один человек из Екатеринбурга: «Мы боремся за 85-е место с Челябинском» – когда ветер не туда подует, то просто нельзя выходить из дома», — отметил Познер.

Тем не менее он признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.

«С одной стороны, если говорить о природе, то все понятно – очень красиво, хотя иногда очень однообразно, потому что расстояния такие, что просто без конца это тянется, тянется и тянется, такого в Европе быть не может, она же маленькая по сравнению с Россией, но все равно Россия прекрасная, необыкновенно красивая», — сказал он.

Познер также выразил мнение, что создать в России более удобные условия для жизни сложно, поскольку страна очень большая, однако благодаря богатству страны это все же возможно.