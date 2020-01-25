Рукояткой от дивана проломил висок и затылок товарищу по пьянке житель Куйбышева

Полицейские задержали 48-летнего рецидивиста, имеющего судимость за аналогичное преступление. Сообщение в отдел МВД по происшествии поступило из больницу, куда доставили потерпевшего.

Задержанного заключили под стражу как подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В Куйбышевском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

24 января в 20.00 в центральную районную клиническую больницу Куйбышева из квартиры дома по улице Квартал 13 бригадой скорой помощи был доставлен 36-летний местный житель с переломами затылочной области и височной кости. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 48-летнего местного жителя, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Полицейские установили, что подозреваемый нанес телесные повреждения пострадавшему рукояткой от дивана в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.