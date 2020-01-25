Стояли в проходе: Более 200 родителей узнали о приеме детей в первый класс на общегородском собрании в Бердске

Прием заявлений для зачисления первоклассников начинается с ноля часов 1 февраля. Какие собрать документы и в какую школу вы попадете, рассказала директор управления образования Жанна Тузова.

Более 200 родителей собралось на родительском собрании

25 января в лицее №6 Бердска прошло общегородское родительское собрания для мам и пап будущих первоклассников. Начальник городского управления образования и молодежной политики Жанна Тузова, директор лицея №6 Зоя Родина рассказали о правилах приема детей в первый класс.

Жанна Леонидовна озвучила: прием заявлений начнется с 00 часов 1 февраля. Заявление на поступление можно подать непосредственно в школу или в электронном виде через портал госуслуг в любое время. Об этом писал «Курьер. Среда.Бердск» в инструкции: Как записать ребенка в школу Бердска в 2020 году».

Тема, как оказалось, актуальна. Несмотря на выходной день, более 200 родителей пришли на собрание. Вопрос приема в первый класс интересует не только мам, которых было большинство в зале, но и пап.

Нужно ли занимать очередь ночью , чтобы ребенок попал в школу, какие собрать документы и в какую школу вы попадете — в ближайшее время.