Зеленский: диалог с Путиным поможет завершить конфликт на Донбассе

Но он выразил мнение, что конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева, подчеркнув, что он «навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».

Зеленский сообщил о прямых контактах с Путиным с целью обмена удерживаемыми лицами

Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц. Об этом в интервью израильскому 9-му каналу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский по телефону сообщил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными в Донбассе.

Украинский лидер отметил, что контакт с российским руководством может способствовать решению многих вопросов. По его словам, диалог между странами перестал ограничиваться нормандским форматом.

«Естественно, у нас появился диалог. И не только диалог в «нормандском» формате. Мы стали о чем-то говорить. Важно. Три года не было «нормандского» формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до «нормандского» формата. Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Важно очень. Значит мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался», — заявил Зеленский.

Развивая тему диалога с Россией, Зеленский сообщил о прямых контактах с Путиным с целью обмена удерживаемыми лицами.

«По поводу моряков, кораблей — это отношения, не связанные с Минском (Минскими соглашениями — Прим.ред.), не связанные с «нормандским» форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации… Иначе с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации. Я по-другому людей не заберу. Для меня это гораздо важнее амбиций, «так можно», «по этикету», «дипломатично —не дипломатично». Это, честно говоря, без меня. Будет возможность через несколько лет. А до этого есть возможность закончить это все» — сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что конфликт в Донбассе не пройдет бесследно для отношений Москвы и Киева, подчеркнув, что он «навсегда оставит шрам между Украиной и Россией».

Разговор Путина с Зеленским

Путин и Зеленский в телефонном разговоре 31 декабря обсудили обмен удерживаемых лиц и газовый контракт между сторонами. Они обоюдно поприветствовали подписание газового контракта и обмен в Донбассе. По итогам разговора политики приняли решение начать согласование нового списка для обмена удерживаемых лиц.

Россия и Украина освободили 7 сентября прошлого года по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Весной того же года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые после госпереворота на Украине объявили о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Зеленский, став президентом Украины в 2019 году, заявил, что стремится к миру в регионе.