Секрет счастливых отношений

По словам исследователей, пары приукрашивают достоинства друг друга и игнорируют недостатки, что делает партнера более привлекательным и «стабилизирует его в долгосрочных отношениях».

Влюбленные, как правило, думают, что их партнер выглядит лучше, чем они сами

Любовь действительно слепа и это хорошо для тех, кто хочет, чтобы отношения длились до последнего. Психологи говорят, что секрет счастливого брака заключается в убеждении, что партнер более привлекателен, чем на самом деле.

Доктор Вирен Свами из Университета Вестминстера в Лондоне сказал: «Когда вы влюблены, вы идеализируете людей, которых любите. Вы оцениваете вашего партнера, как более привлекательного».

Он также добавил, что влюбленные, как правило, думают, что их партнер выглядит лучше, чем они сами. Для эволюционной психологии важно, чтобы люди верили в то, что все что они делают, идет им во благо, заявил Свами во время своего выступления на Челтнемском Научном Фестивале. Вера в то, что партнер невероятно привлекателен, позволяет чувствовать себя счастливым и повышает самооценку.

При этом, как отмечает психолог, если человек не идеализирует своего партнера, это, вероятно, предполагает, что в отношениях что-то не так.

«Вы можете оценить стабильность ваших отношений исходя из того, насколько сильно вы идеализируете свою вторую половинку. Уровень идеализирования почти пропорционален стойкости чувств», — говорит он.

Хотя большинство влюбленных в первые три месяца отношений идеализируют своих партнеров, данный эффект продолжается и в пожилом возрасте.

Психологи называют это явление «эффектом ореола». Это означает, что если человек убежден, что его партнер привлекателен внешне, в его сознании формируется позитивная оценочная пристрастность.

Теория доктора Свами подтверждается голландским исследованием, в рамках которого было опрошено 70 пар с целью оценить внешность друг друга и незнакомых людей. Результаты исследования, которое было опубликовано в журнале «Социальные и личные отношения», показали, что своих партнеров люди считают более привлекательными.

По словам исследователей, пары приукрашивают достоинства друг друга и игнорируют недостатки, что делает партнера более привлекательным и «стабилизирует его в долгосрочных отношениях». В целях сохранения чувства безопасности партнеры часто создают сложную фиктивную реальность, в которой украшают своих партнеров добродетелями и минимизируют их недостатки.

Источник: psyfactor.org