Мужской взгляд: Какой должна быть идеальная женщина

По мнению 46% мужчин, идеальной женщине полагается обладать интеллектом. Но при этом мужчины замечают, что женщине надо «уметь скрывать свой ум».

Хозяйственность для законной спутницы жизни гораздо актуальнее, чем для подруги

Мужчины нарисовали портрет идеальной женщины. По мнению почти половины российских мужчин, идеальные женщины должны быть умными, но при этом уметь скрывать свой ум. Такие результаты были получены в ходе опроса, проведенного Исследовательским центром, среди 1000 представителей сильного пола.

По мнению 46% мужчин, идеальной женщине полагается обладать интеллектом. Но при этом мужчины замечают, что женщине надо «уметь скрывать свой ум», чтобы не обидеть своего спутника. Для законной супруги острый ум также важен, но этот вариант ответа указало заметно меньшее число респондентов — 29%.

На втором месте, как для идеальной женщины, так и для идеальной супруги оказались внешние данные. Важность наличия приятной внешности для женщины отметили 38% мужчин. В том, что красота — важное качество жены, убежден 21% опрошенных.

Такое качество идеальной женщины, как доброта, указали 20% респондентов. Интересно, что, по мнению мужчин, это качество — третье по значимости для идеальной женщины, а вот для супруги необязательное — доброта не вошла даже в первую пятерку, получив лишь 14% голосов опрошенных.

Для законной супруги верность значительно важнее доброты, — считают российские мужчины (20%). От женщин, не являющихся законными супругами, преданности ожидают 16% опрошенных.

Женственность в своих подругах ценит 12% мужчин. Для жен эта характеристика практически не важна — она не набрала достаточного количества голосов, чтобы перешагнуть даже пятипроцентный барьер.

Единство мнений в нашем опросе мужчины продемонстрировали лишь однажды: десятая часть респондентов ждет от прекрасного пола вообще и от жен, в частности, проявлений чувственности и сексуальности.

Как и следовало ожидать, хозяйственность для законной спутницы жизни гораздо актуальнее, чем для подруги. В качестве основного качества идеальной жены и идеальной женщины её указали 20% и 9% респондентов соответственно.

Немаловажным качеством идеальной жены является умение любить. В качестве характеристики хорошей супруги его указали 17% мужчин. Для описания идеальной подруги это качество выбрали лишь 5% респондентов.

Терпения требуют от своих женщин 9% мужчин. Женам это качество пригодится больше: в качестве важной составляющей характера идеальной супруги его указывает 12% респондентов.

Размышляя о совершенной женщине и жене, такую черту характера, как честность, указали 9% и 6% опрошенных соответственно.

Получать от жены понимание важно для 9% мужчин. В отношениях с подругами оно чуть менее актуально — умение женщины проявить понимание отметили 5% опрошенных.

Нежной и ласковой хотели бы видеть свою спутницу 7% мужчин. О ласковой жене мечтают 5% респондентов.

О необходимости наличия у супруги материнского инстинкта упоминают 7% мужчин. По мнению 5% опрошенных, это качество должно присутствовать у любой женщины, независимо от ее семейного положения.

Для идеальной жены более важно быть внимательной (8% мужских голосов), а для подруги — обаятельной (5%). В парном опросе эти варианты ответа не прошли пятипроцентный барьер.

Иные качества идеальной женщины указали 60% мужчин, а идеальной супруги — 56%. Среди качеств, необходимых для идеальной женщины и совершенной жены, встречались мудрость, «вкус и такт», здоровье, отсутствие вредных привычек, трудолюбие, чувство юмора, кротость, аккуратность, чистоплотность и даже молчаливость. Небольшая часть респондентов мечтает об обеспеченных подругах, другие ценят в дамах неприхотливость.

Затруднились с ответом на вопрос о совершенной женщине 11% респондентов. Вопрос об идеальной жене привел в замешательство 18% мужчин.

Источник: psyfactor.org