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Общество / Стиль жизни

Что сулят звезды: Астрологический гороскоп на 25 января 2020 года

13:16 25.01.2020 Фото: pxhere.com
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Начались 1-2 лунные сутки. Сегодня все ваши мысли имеют силу и могут реализоваться в ближайший месяц. Старайтесь думать только о хорошем. Все помыслы, идущие от чистого сердца, будут иметь успех. 

Что сулят звезды: Астрологический гороскоп на 25 января 2020 года
Детальный гороскоп на субботу, 25 января

Звезды в гороскопе на сегодня говорят, что на небе растущая Луна в Водолее. Начались 1-2 лунные сутки. Сегодня все ваши мысли имеют силу и могут реализоваться в ближайший месяц. Старайтесь думать только о хорошем. Все помыслы, идущие от чистого сердца, будут иметь успех. Сегодняшний день прекрасно подходит для путешествий, командировок и домашней работы, но неподходящий для выяснения отношений и споров.

Детальный гороскоп на субботу, 25 января, читайте далее в статье. 

ОВЕН

Гороскоп на 25 января для Овнов говорит, что в этот день вы ощутите прилив жизненных сил, решительность и способность активно действовать. Обретете готовность к осуществлению самых смелых планов. Избегайте употребления алкоголя, острой и горячей пищи.

ТЕЛЕЦ

Звезды говорят Тельцам, что 25 января усилится ваша потребность в самовыражении и принятии окружающими. Вы будете уверенно и  даже настойчиво высказывать и продвигать свое мнение. Стоит уделить внимание зубам, записаться на прием к стоматологу.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на 25 января для Близнецов говорит, что пришло удачное время для того, чтобы отправиться в дорогу! Все, на что у вас хватит фантазии и денег, в этот день принесет массу положительных эмоций! Чем активнее вы проведете время, тем больше получите позитива, тем сильнее улучшите настроение и принесете пользы своему организму.

РАК

Звезды говорят Ракам, что 25 января вам лучше больше времени провести в стенах своего дома, почитать книги, послушать любимую музыку, посидеть за компьютером или просто подумать о будущем. Избегайте нервного перенапряжения.

ЛЕВ

Астрологический прогноз для Львов на 25 января говорит, что этот день хорош для новых знакомств, неформального общения и публичных выступлений. Также займитесь укреплением своего тела. Полезно будет сходить в бассейн или в спортзал.

ДЕВА

Звезды на 25 января говорят Девам, что в этот день в вашем окружении может появиться новый человек, друг, коллега, партнер. Оставайтесь открытыми для новой информации, новых методов, обучения. Для улучшения иммунитета пейте травяные чаи.

ВЕСЫ

Гороскоп для Весов на 25 января советует контролировать свои эмоции и чувства. Ни в коем случае не выплескивайте негатив наружу и особенно на других людей. Сконцентрируйтесь на себе, сохраняйте внутреннюю гармонию. Приятная тихая музыка, прогулка на свежем воздухе помогут восстановить душевное равновесие.

СКОРПИОН

Астрологический гороскоп на 25 января для Скорпионов говорит, что этот день хорош для любых изменений в окружающем пространстве. Можете сделать перестановку вещей по фэн-шуй. Рекомендуется навести везде порядок и сделать жилое помещение максимально чистым. Пейте больше чистой воды.

СТРЕЛЕЦ

Зодиак говорит Стрельцам, что 25 января – подходящий день, чтобы избавиться от вредных привычек. Вы ведь понимаете, как они влияют на ваше самочувствие и какой вред приносят здоровью? Проведите этот день динамично, уделите время спортивным тренировкам.

КОЗЕРОГ

Гороскоп для Козерогов говорит, что 25 января лучше свести к минимуму любые контакты и общение с людьми, особенно с чужими. Исключением могут быть рабочие встречи и деловые переговоры. Чтобы расслабиться, вечером можете принять ванну с аромамаслами.

ВОДОЛЕЙ

Гороскоп для Водолеев на 25 января рекомендует не жалеть сил и времени на помощь своим близким и друзьям. Все добро вернется к вам бумерангом. Больше времени находитесь на свежем воздухе, например, сходите в парк, погуляйте с детьми или младшими родственниками.

 РЫБЫ

Астропрогноз на 25 января для Рыб говорит, что сегодня вы получите максимально много пользы и удовольствия от процесса обучения. Ваш интеллектуальный потенциал будет на высоте, новая информация дается легко. День хорош для посещения тренингов и мастер-классов. Вечером полезным будет прием теплой ванны с морской солью.

Источник: Хочу

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