25 января Татьянин день: запрещено кому-либо отказывать в помощи, встречать праздник в беспорядке

Если в этот день самая старшая женщина в семье испечет каравай, то будет хороший урожай. И каждый из домочадцев 25 января обязан съесть хотя по кусочку. Излишки отдавали домашним животным.

Желание, загаданное в Татьянин день, должно непременно исполниться

25 января отмечается Татьянин день – христианский и народный праздник, который в некоторых странах совпадает с Днем студента.

Святая Татьяна – покровительница студентов и заступница всех девушек по имени Таня. Она помогает в учебе. У нее просят ясного ума и хорошей памяти. На праздник также принято ставить свечи за успехи в обучении.

Что можно делать в Татьянин день

Обязательно нужно делать добро – помочь нуждающимся, подать милостыню или же поделиться своими знаниями. Добрые дела вернутся сторицей, при-том, в трехкратном размере.

25 января в Татьянин день рекомендуется покормить птиц или бродячих животных. Тот, кто это сделает, скоро разбогатеет.

Также в народе на Татьянин день принято готовить вкусный обед, чтобы накормить всю семью, а для тех, кого нет рядом, нужно на столе оставить тарелку с едой.

Говорят, что желание, загаданное в Татьянин день, должно непременно исполниться: для этого нужно найти самое высокое место в округе и глядя на солнышко, загадать искренне и от всего сердца.

Что нельзя делать в Татьянин день

25 января запрещено кому-либо отказывать в помощи. Как считали наши предки, отказ может стать причиной большой беды. Поэтому даже если нет времени, желания или же возможности помочь просящему, все равно нужно приложить все усилия и сделать то, о чем просят.

Не следует в Татьянин день ссориться и выяснять отношения, тем более с близкими людьми – путь к перемирию будет длительным и сложным или же вовсе невозможным. Проведите этот день в мире и спокойствии.

Запрещено 25 января встречать праздник в беспорядке. Это привлечет неприятности и проблемы. Однако уборку следует делать накануне дня Татьяны, так как убирать непосредственно в этот день чревато семейными ссорами.

Нельзя в этот день родителям ругать, а тем более – поднимать руку на детей. Святая Татьяна может наслать на таких мам и пап неприятности и горести, поскольку она за мирное решение конфликта – с помощью спокойных и объяснительных бесед.

Не рекомендуется выпивать в Татьянин день. По приметам, нечисть прилетит и начнет вредить, доводя выпившего до безумия: может спровоцировать на драку, скандалы, конфликты и другие бесовские поступки.

25 января студентам нельзя рассказывать о своих успехах в учебе, – могут сглазить, из-за чего ухудшится успеваемость или же отношения с преподавателями.

Студенты не должны в свой день вести себя тихо, иначе могут упустить удачу. 25 января чем веселее и активнее проходит студенческий праздник, тем радостнее и легче будет учеба.

Запрещено в Татьянин день студентам выкидывать мусор из своей комнаты – вместе с ним можно выбросить и накопленные знания, что чревато низкими экзаменационными оценками или вовсе провалом сессии.

Девушкам с именем Татьяна нельзя 25 января забывать о своем Ангеле-хранителе. Необходимо посетить храм и поблагодарить святую Татиану за ее помощь и опеку. Кто же проигнорирует этот совет, может рассердить святую, и она, чтобы проучить свою подопечную, нашлет на нее неприятности.

Приметы в Татьянин день

На Татьянин день солнечно – к раннему прилету птиц.

Идет снег в Татьянин день – лето будет дождливое.

Теплый ветер – лето будет засушливым, а урожай – скудным.

Ясная и морозная погода в Татьянин день – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.

Метель и сильный ветер 25 января – будут засуха, неурожай и плохая рыбалка.

Если в этот день самая старшая женщина в семье испечет каравай, то будет хороший урожай. И каждый из домочадцев 25 января обязан съесть хотя по кусочку. Излишки отдавали домашним животным.

Источник: ysia.ru