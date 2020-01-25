Отменяют туры в Китай из-за смертельного коронавируса туроператоры России

Ростуризм рекомендовал «закрыть» Поднебесную для российских туристов. Эвакуации туристов из КНР не планируется, их возвращение будет плановым. Китайское направление занимает четвертое место по популярности среди россиян.

Не только Россия предупреждает туристов об опасности поездок в Китай

Крупные российские туристические компании приостановили продажу туров в Китай в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В соответствии с рекомендациями Ростуризма от 24 января российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай», — сообщили в АТОР. Речь идет о компаниях Anex Tour, «Интурист» и Tez Tour.

В АТОР добавили, что авиарейсы в Китай не запрещены. Источник ТАСС, близкий к Ростуризму, ранее сообщал, что эвакуации туристов из КНР не планируется, их возвращение будет плановым.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам — приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, сообщили в ведомстве. Кроме того, оно рекомендовало российским туристам, уже находящимся в Китае, в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Роспотребнадзора, а также не покидать территории гостиниц (за исключением случаев организованного туроператором трансфера в аэропорт).

Самым популярным китайским направлением у российских организованных туристов является остров Хайнань, где случаи заражения новым типом коронавируса пока не зафиксированы. По результатам девяти месяцев 2019 года Китай занимал четвертое место по популярности у российских организованных туристов, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.