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Отменяют туры в Китай из-за смертельного коронавируса туроператоры России

14:45 25.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ростуризм рекомендовал «закрыть» Поднебесную для российских туристов. Эвакуации туристов из КНР не планируется, их возвращение будет плановым. Китайское направление занимает четвертое место по популярности среди россиян.

Отменяют туры в Китай из за смертельного коронавируса туроператоры России
Не только Россия предупреждает туристов об опасности поездок в Китай

Крупные российские туристические компании приостановили продажу туров в Китай в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В соответствии с рекомендациями Ростуризма от 24 января российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай», — сообщили в АТОР. Речь идет о компаниях Anex Tour, «Интурист» и Tez Tour.

В АТОР добавили, что авиарейсы в Китай не запрещены. Источник ТАСС, близкий к Ростуризму, ранее сообщал, что эвакуации туристов из КНР не планируется, их возвращение будет плановым.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай, а туроператорам — приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической ситуации. При аннулировании тура путешественники могут претендовать на полный возврат средств, сообщили в ведомстве. Кроме того, оно рекомендовало российским туристам, уже находящимся в Китае, в целях недопущения заражения новым коронавирусом следовать рекомендациям Роспотребнадзора, а также не покидать территории гостиниц (за исключением случаев организованного туроператором трансфера в аэропорт).

Самым популярным китайским направлением у российских организованных туристов является остров Хайнань, где случаи заражения новым типом коронавируса пока не зафиксированы. По результатам девяти месяцев 2019 года Китай занимал четвертое место по популярности у российских организованных туристов, сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

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