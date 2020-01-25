Три авто столкнулись на перекрёстке в Бердске
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Три авто столкнулись на перекрёстке в Бердске

1:45:521/25/2020
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ДТП без пострадавших произошло сегодня, 25 января, на пересечении улиц Горького и Комсомольская.

В ДТП попали три иномарки: Тойота Прадо, Тойота Калдина и Ниссан. Как рассказывают очевидцы, выезжавший с второстепенной Комсомольской внедорожник немного «испугал» водителя одного из универсалов и заставил сместиться вправо, где находился в это время ещё один универсал.

Спорным ДТП пришлось заниматься сотрудникам ГИБДД, так как денег на оплату услуг аваркома у участников тройного ДТП не нашлось.

Источник: svidetel24.info

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