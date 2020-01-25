Три авто столкнулись на перекрёстке в Бердске

ДТП без пострадавших произошло сегодня, 25 января, на пересечении улиц Горького и Комсомольская.
ДТП без пострадавших произошло сегодня, 25 января, на пересечении улиц Горького и Комсомольская.
В ДТП попали три иномарки: Тойота Прадо, Тойота Калдина и Ниссан. Как рассказывают очевидцы, выезжавший с второстепенной Комсомольской внедорожник немного «испугал» водителя одного из универсалов и заставил сместиться вправо, где находился в это время ещё один универсал.
Спорным ДТП пришлось заниматься сотрудникам ГИБДД, так как денег на оплату услуг аваркома у участников тройного ДТП не нашлось.