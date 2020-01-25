Секс во время беременности: Когда можно заниматься, а когда надо быть осторожней?

Если беременность протекает без проблем и каких-либо отклонений — интимная близость приветствуется на протяжении всей беременности Сколько мифов крутится вокруг секса во время беременности… Этот вопрос много лет обрастал паутиной недоверия и тревог. А на самом деле все предельно просто.

Какой период самый благоприятный для секса, когда им заниматься не стоит и в каких позах интимная близость будет безопасной и яркой — читай в нашем материале.

Когда можно?

Начнем с приятного. Когда же можно заниматься сексом? Если беременность протекает без проблем и каких-либо отклонений — интимная близость приветствуется на протяжении всей беременности. Но и здесь не обходится без нюансов. Например, первый триместр (период из трех месяцев) часто сопровождается токсикозом. Либидо падает практически до нуля, тошнота и дискомфорт вытесняют желание любить друг друга здесь и сейчас. Одни вспоминают этот период с ужасом и полным отрицанием интимной близости, вторые говорят, что это святое время — гормоны бурлят, секс становится более ярким, оргазм — глубоким.

Но чаще всего активная половая жизнь выпадает на второй триместр — токсикоз отходит на второй план, живот еще не такой большой, а гормоны продолжают устраивать рок-н-ролл в женском организме. Кстати, о гормонах. Секс сексом, но резкие перепады настроения никто не отменял. Жить с беременной женщиной — словно кататься на американских горках. И лучше партнеру ̶п̶р̶и̶с̶т̶е̶г̶н̶у̶т̶ь̶ ̶р̶е̶м̶н̶и̶ быть готовым к этому. Я не раз слышала от подруг в положении, что слезы во время интимной близости — нормальная практика. Так что готовьте носовые платки!

Позы для секса во время беременности

Здесь может послышаться тяжелый вздох, но будучи в положении стоит отложить Камасутру в сторону и забыть о чудесах постельной акробатики. Причин несколько: могут быть противопоказания врачей (об этом ниже), бывает просто неудобно заниматься сексом (поза наездницы с большим животом — то еще испытание). Самая удобная и безопасная позиция на боку. В остальном поможет Камасутра для беременных, о которой я расскажу в следующих материалах.

Нужно отказаться от секса или быть крайне осторожной, если:

Ты ожидаешь двойню или тройню. При многоплодной беременности существует риск преждевременных родов. Врачи рекомендуют с 20-й недели отказаться от половой близости. От греха подальше.

Плацента расположена низко. Это значит, что секс может спровоцировать кровотечение. Поэтому на время беременности лучше исключить из сексуальной программы позы, обеспечивающие глубокое проникновение (женщина сверху, мужчина сзади).

Раньше случались выкидыши или преждевременные роды. В таком случае врачи советуют воздержаться от интимной близости в наиболее опасный период. Это дни предполагаемых месячных и даты предыдущих выкидышей.

Само собой, о сексе стоит забыть во время венерических заболеваний.

Врачи рекомендуют отказаться от секса за 2-3 недели до родов. Это связано с тем, что во время возбуждения в организме вырабатывается окситоцин. Этот гормон стимулирует сокращение матки. На помощь окситоцину спешит простагландин — мужской гормон, который содержится в семени. Другими словами, секс перед родами может спровоцировать схватки.

Даже если интимная близость временно стала недоступной, это не повод отказываться от ласк. Здесь на помощь приходит оральный секс. А еще поцелуи, объятия, глубокие беседы, прогулки за руки… Все это наполняет радостью будущую маму, а значит, и ее малыша.

Источник: Хочу