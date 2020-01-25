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Здоровье / Общество

Секс во время беременности: Когда можно заниматься, а когда надо быть осторожней?

14:12 25.01.2020 Фото: pxhere.com
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Секс во время беременности: Когда можно заниматься, а когда надо быть осторожней?

Если беременность протекает без проблем и каких-либо отклонений — интимная близость приветствуется на протяжении всей беременности

Сколько мифов крутится вокруг секса во время беременности… Этот вопрос много лет обрастал паутиной недоверия и тревог. А на самом деле все предельно просто.

Какой период самый благоприятный для секса, когда им заниматься не стоит и в каких позах интимная близость будет безопасной и яркой — читай в нашем материале.

Когда можно?

Начнем с приятного. Когда же можно заниматься сексом? Если беременность протекает без проблем и каких-либо отклонений — интимная близость приветствуется на протяжении всей беременности. Но и здесь не обходится без нюансов. Например, первый триместр (период из трех месяцев) часто сопровождается токсикозом. Либидо падает практически до нуля, тошнота и дискомфорт вытесняют желание любить друг друга здесь и сейчас. Одни вспоминают этот период с ужасом и полным отрицанием интимной близости, вторые говорят, что это святое время — гормоны бурлят, секс становится более ярким, оргазм — глубоким.

Но чаще всего активная половая жизнь выпадает на второй триместр — токсикоз отходит на второй план, живот еще не такой большой, а гормоны продолжают устраивать рок-н-ролл в женском организме. Кстати, о гормонах. Секс сексом, но резкие перепады настроения никто не отменял. Жить с беременной женщиной — словно кататься на американских горках. И лучше партнеру ̶п̶р̶и̶с̶т̶е̶г̶н̶у̶т̶ь̶ ̶р̶е̶м̶н̶и̶ быть готовым к этому. Я не раз слышала от подруг в положении, что слезы во время интимной близости — нормальная практика. Так что готовьте носовые платки!

Позы для секса во время беременности

Здесь может послышаться тяжелый вздох, но будучи в положении стоит отложить Камасутру в сторону и забыть о чудесах постельной акробатики. Причин несколько: могут быть противопоказания врачей (об этом ниже), бывает просто неудобно заниматься сексом (поза наездницы с большим животом — то еще испытание). Самая удобная и безопасная позиция  на боку. В остальном поможет Камасутра для беременных, о которой я расскажу в следующих материалах.

Нужно отказаться от секса или быть крайне осторожной, если:

  • Ты ожидаешь двойню или тройню. При многоплодной беременности существует риск преждевременных родов. Врачи рекомендуют с 20-й недели отказаться от половой близости. От греха подальше.
  • Плацента расположена низко. Это значит, что секс может спровоцировать кровотечение. Поэтому на время беременности лучше исключить из сексуальной программы позы, обеспечивающие глубокое проникновение (женщина сверху, мужчина сзади).
  • Раньше случались выкидыши или преждевременные роды. В таком случае врачи советуют воздержаться от интимной близости в наиболее опасный период. Это дни предполагаемых месячных и даты предыдущих выкидышей.
  • Само собой, о сексе стоит забыть во время венерических заболеваний.
  • Врачи рекомендуют отказаться от секса за 2-3 недели до родов. Это связано с тем, что во время возбуждения в организме вырабатывается окситоцин. Этот гормон стимулирует сокращение матки. На помощь окситоцину спешит простагландин — мужской гормон, который содержится в семени. Другими словами, секс перед родами может спровоцировать схватки.

Даже если интимная близость временно стала недоступной, это не повод отказываться от ласк. Здесь на помощь приходит оральный секс. А еще поцелуи, объятия, глубокие беседы, прогулки за руки… Все это наполняет радостью будущую маму, а значит, и ее малыша.

Источник: Хочу

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