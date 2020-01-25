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Исключить из «Единой России» заставившего прыгать пожарного главу Чувашии требуют в партии

15:15 25.01.2020 Фото: ГУ МЧС по Чувашии
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Не исключено, что за хамские шутки Михаил Игнатьев поплатится и губернаторским креслом. «Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям», заявил глава генсовета ЕР Андрей Турчак.

Исключить из Единой России заставившего прыгать пожарного главу Чувашии требуют в партии
Игнатьев — крайний слева, а рядом спасатель с ключами, допрыгнувший до них

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака. Он считает, что шутка губернатора на церемонии вручения новой техники пожарным, когда господин Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин, вызывает «совершенно заслуженное возмущение».

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением»,— заявил Турчак.

Он добавил, что особенно возмутительным поступок главы региона и члена регионального политического совета чувашского отделения ЕР выглядит в свете послания Федеральному собранию Владимира Путина, который «заострил внимание чиновников на недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям».

«Партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из наших рядов и его соответствии занимаемой должности»,— заявил Андрей Турчак.

Ранее поступок Игнатьева раскритиковал глава МЧС России Евгений Зиничев. По его словам, «руководителю такого высокого ранга недoпустимо вести себя подобным образом». До этого в пресс-службах главы Чувашии и регионального МЧС сообщили, что Михаил Игнатьев давно знаком с этим офицером и инцидент с ключами нужно воспринимать как «дружескую добрую шутку», сообщает Ъ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», события происходили 23 января по случаю подведения итогов работы чувашских спасателей в 2019 году. В рамках сбора на площади Республики в Чебоксарах состоялся строевой смотр личного состава и техники, находящейся на вооружении спасательных служб. И в это время глава Чувашии заставляет подпрыгивать за ключами от пожарной машины сотрудника МЧС .

Так Михаил Игнатьев, не опомнившись от одного скандала, угодил в другой. Ранее он призвал «мочить» журналистов за искажение информации. Барское поведение главы региона не одобряют пользователи.

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