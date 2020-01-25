Ремонт дороги на ул. Черемушной до Раздольного вынесла на публичные слушания власть Бердска

Это необходимо, чтобы разбитая дорога попала в нацпроект в 2020 году и на нее дали деньги. Чиновники ждут предложений от горожан до 3 февраля.

Дорога к микрорайону Раздольному вся разбита

На 3 февраля администрация Бердска назначила публичные слушания по проекту планировки территории для ремонта дорожной сети на улице Черемушной. Власть планирует отремонтировать дорогу от ул. Боровой почти до микрорайона Раздольного и до Лунной. А для этого необходимо провести межевание земли.

Как сообщили в бердской мэрии, это необходимо для подготовки проектно-сметной документации на ремонт дорог для участия в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Экспозиция проекта будет проходить в здании администрации Бердска по адресу: ул. М. Горького, 9, кабинет 36, контактный телефон 2-00-79, с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. Консультации по экспозиции проекта проводятся по предварительной записи.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний с 15 января по 3 февраля включительно, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Публичные слушания пройдут 3 февраля в 16.00 в конференц-зале бердской администрации. Вход для всех желающих свободный.