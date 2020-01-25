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Глава ВТБ: Путин секретно приказал списать долги оборонных предприятий

15:45 25.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Проблема с безвозвратными долгами оборонного промышленного комплекса, которые вице-премьер Юрий Борисов предлагал списать, решена, рассказалАндрей Костин. Президент принял закрытый указ по этой проблеме.

Глава ВТБ: Путин секретно приказал списать долги оборонных предприятий
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о закрытом приказе Путина о долгах оборонных предприятий

В конце 2019 года у президента Владимира Путина прошло совещание со всеми «заинтересованными участниками» о решении проблемы с безвозвратными долгами оборонно-промышленного комплекса (ОПК), рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» в Давосе глава ВТБ Андрей Костин.

Внимание к проблеме безвозвратных долгов предприятий ОПК, из-за которых они «живут впроголодь», вице-премьер Юрий Борисов поднял летом. Тогда обсуждался вариант списания 600–700 млрд руб. проблемных долгов. Но банки — в первую очередь крупнейшие кредиторы ОПК — Сбербанк и ВТБ — выступили резко против. В начале декабря Борисов озвучил другой вариант решения проблемы: подразумевались списание 400–450 млрд руб. долгов предприятий ОПК и реструктуризация остальных 300–350 млрд руб. на 15 лет с «каникулами» на пять лет, в течение которых ставка составит всего 2%.

Проблема в целом решена, сказал Костин, добавив: «Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер. Поэтому комментировать его я бы не стал». «Там активное участие бюджета и льготная реструктуризация со стороны ведущих банков тоже предусмотрены, но она такая — посильная, разумная, она действительно учитывает, наверное, тот риск, который банки брали», — сказал глава госбанка.

ВТБ в целом удовлетворен этим решением, добавил Костин, «программа уже реализуется». Ввиду этого фактора ВТБ не планирует пересматривать прогнозы по прибыли. «Ни на этом годе, ни на предыдущем это не отразится», — заверил глава ВТБ.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова и в Сбербанке отказались от комментариев. Представитель Промсвязьбанка отказался от комментариев. В ПСБ другие банки передают свои оборонные кредиты для избежания санкционных рисков, передает РБК.

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От редакции

Россия может себе это позволить?

Аноним, 25 января 2020 15:49
НВР:
Конечно. Только не знаю как назвать людей..Граждане,жители или ...
Аноним, 25 января 2020 17:20
Не понятно, это Шойгу списали 0,7 триллионов рублей?
На что же он их потратит?
1, 26 января 2020 00:33
Как потратить прощенные не тебе долги? Что за бред?
Иван, 25 января 2020 18:45
Готовятся к эвакуации,денюжки выводят по тихому из страны.
1, 26 января 2020 00:34
Каким образом, что за чушь?
Гость, 25 января 2020 21:06
Правильно списал! А то сидит "на сетях" какой-нибудь Гарик Кикабидзе и грозит закрытием оборонному предприятию. Тому же заводу им.Чкалова. Знаем, проходили!
Аноним, 27 января 2020 18:32
Удивленный
Списали правильно, надо дать шанс вернуться к нормальной жизни. Предприятия могут хитрованы обанкротить. Но зачем болтать?

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