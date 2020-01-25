27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сексуальный подтекст: голого мужчину сняли на видео и скрутили на площадке детсада в Екатеринбурге

16:15 25.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео КП
1 0

Следователи выяснят действия воспитателей, которые не увели малышей с прогулки, когда на территории садика появился неадекватный мужчина. В СК не исключают, что через забор к детям проник педофил.

Сексуальный подтекст: голого мужчину сняли на видео и скрутили на площадке детсада в Екатеринбурге
Полуголый неадекватный человек пробрался на территорию детсада прямо во время прогулки детей

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело, на мужчину, который голым пробрался в детский садик. Силовики увидели в его действиях сексуальный подтекст.

Инцидент произошел на территории детского сада, который расположен на улице Прибалтийской. В момент, когда мужчина перемахнул через забор, по территории детского садика гуляли малыши. Из одежды на незваном госте были лишь короткие шорты. На видео, опубликованном в Сети, видно, что мужчина ведет себя не совсем адекватно. Он пытается вырваться из рук сотрудников детского сада.  После задержания его передали медикам.

Видео КП

— На днях на территорию одного из детских садов в Октябрьском районе города Екатеринбурга проник мужчина, поведение которого, а также присутствие на нём только нижнего белья указывало на его неадекватное состояние. После непродолжительного пребывания на детской игровой площадке гражданин был препровождён работниками учреждения за пределы территории детского сада и передан сотрудникам правоохранительных органов, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области: .

И уточнили, что следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга завел на мужчину уголовное дело по части четыре статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетних).

В ходе расследования силовики собираются дать оценку действиям администрации детского садика. Следователей интересует вопрос, были ли дети в безопасности.

Пользователи соцсетей возмутились, что автор видео вместо того, чтобы оказать помощь, снимал видео для «хайпа», а воспитатели не увели детей с площадки.

— Детей почему воспитатель не увел? Ну, конечно, оператор — молодец, хайп, видео.

— Действительно, странная реакция воспитателей. Дети продолжают рядом гулять и смотреть. Нет слов, конечно.

— Как можно просто так стоять и снимать происходящее на видео?! Почему автор видео не помог сотрудникам детсада?

В СК отметили, что в рамках расследования уголовного дела будут устанавливаться не только обстоятельства поведения мужчины, но и дана объективная правовая оценка на предмет надлежащего обеспечения мер безопасности детей со стороны администрации детсада.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Воспитатели вели себя адекватно?

Аноним, 25 января 2020 16:53
Что на оператора набросились, видно же, что съёмка из окна или балкона рядом расположенного дома...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Боксы для зараженных смертельной коронавирусной инфекцией готовят в Новосибирской области
19:27 27-01-2020
Боксы для зараженных смертельной коронавирусной инфекцией готовят в Новосибирской области
Путин поручил продлить выдачу маткапитала семьям с детьми до 2026 года
19:09 27-01-2020
Путин поручил продлить выдачу маткапитала семьям с детьми до 2026 года
Фото: Крупногабаритную свалку устраивают у детской площадки жители дома №57 на ул. Островского
18:56 27-01-2020
Фото: Крупногабаритную свалку устраивают у детской площадки жители дома №57 на ул. Островского
Наемный убийца автоматом Калашникова и топором жестоко расправился с семьей бизнесмена в Ленинградской области
18:43 27-01-2020
Наемный убийца автоматом Калашникова и топором жестоко расправился с семьей бизнесмена в Ленинградской области
БердскЕли младенцев, варили обои и ремни в блокадном Ленинграде: рассказали на открытом уроке в Бердске
18:23 27-01-2020
Ели младенцев, варили обои и ремни в блокадном Ленинграде: рассказали на открытом уроке в Бердске
БердскРезкое похолодание до -33 градусов после метелей придёт в Бердск 1
18:15 27-01-2020
Резкое похолодание до -33 градусов после метелей придёт в Бердск
92 тысячи рублей в среднем хотят зарабатывать в месяц россияне
18:00 27-01-2020
92 тысячи рублей в среднем хотят зарабатывать в месяц россияне
БердскЯзвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса у больных в Бердске 1
17:45 27-01-2020
Язвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса у больных в Бердске
Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии 3
17:30 27-01-2020
Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии
БердскФотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск» 5
17:30 27-01-2020
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»