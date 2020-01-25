Сексуальный подтекст: голого мужчину сняли на видео и скрутили на площадке детсада в Екатеринбурге

Следователи выяснят действия воспитателей, которые не увели малышей с прогулки, когда на территории садика появился неадекватный мужчина. В СК не исключают, что через забор к детям проник педофил.

Полуголый неадекватный человек пробрался на территорию детсада прямо во время прогулки детей

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело, на мужчину, который голым пробрался в детский садик. Силовики увидели в его действиях сексуальный подтекст.

Инцидент произошел на территории детского сада, который расположен на улице Прибалтийской. В момент, когда мужчина перемахнул через забор, по территории детского садика гуляли малыши. Из одежды на незваном госте были лишь короткие шорты. На видео, опубликованном в Сети, видно, что мужчина ведет себя не совсем адекватно. Он пытается вырваться из рук сотрудников детского сада. После задержания его передали медикам.

Видео КП

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— На днях на территорию одного из детских садов в Октябрьском районе города Екатеринбурга проник мужчина, поведение которого, а также присутствие на нём только нижнего белья указывало на его неадекватное состояние. После непродолжительного пребывания на детской игровой площадке гражданин был препровождён работниками учреждения за пределы территории детского сада и передан сотрудникам правоохранительных органов, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области: .

И уточнили, что следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга завел на мужчину уголовное дело по части четыре статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетних).

В ходе расследования силовики собираются дать оценку действиям администрации детского садика. Следователей интересует вопрос, были ли дети в безопасности.

Пользователи соцсетей возмутились, что автор видео вместо того, чтобы оказать помощь, снимал видео для «хайпа», а воспитатели не увели детей с площадки.

— Детей почему воспитатель не увел? Ну, конечно, оператор — молодец, хайп, видео.

— Действительно, странная реакция воспитателей. Дети продолжают рядом гулять и смотреть. Нет слов, конечно.

— Как можно просто так стоять и снимать происходящее на видео?! Почему автор видео не помог сотрудникам детсада?

В СК отметили, что в рамках расследования уголовного дела будут устанавливаться не только обстоятельства поведения мужчины, но и дана объективная правовая оценка на предмет надлежащего обеспечения мер безопасности детей со стороны администрации детсада.