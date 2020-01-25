Рэпом на видео поздравил студентов с Татьяниным днем глава Забайкалья

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов захотел поздравить студентов с Татьяниным днем необычно, творчески. Впервые в жизни он зачитал рэп. Видео опубликовала его пресс-служба в Facebook.
— В День студента глава края работает на ежегодной коллегии в Минвостокразвития РФ, поэтому записал видеообращение. Зачитать рэп предложил он сам, — рассказали в пресс-службе губернатора.
В пресс-службе также отметили, что видео записали с одного дубля.
«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед. Самых топовых побед», — сказал Осипов, надев кепку с надписью Чита.
В подписи к видео говорится, что, пожалуй, никто за всю историю края, а, может быть, и России так оригинально не поздравлял студентов.
25 января россияне празднуют Татьянин день (День студентов).