Рэпом на видео поздравил студентов с Татьяниным днем глава Забайкалья

Александр Осипов впервые читал рэп. Но записать удалось с первого раза. В пресс-службе главы региона полагают, что никто за всю историю края, а, может быть, и России так оригинально не поздравлял студентов.

Глава Забайкалья Александр Осипов оригинально поздравил студентов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов захотел поздравить студентов с Татьяниным днем необычно, творчески. Впервые в жизни он зачитал рэп. Видео опубликовала его пресс-служба в Facebook.

— В День студента глава края работает на ежегодной коллегии в Минвостокразвития РФ, поэтому записал видеообращение. Зачитать рэп предложил он сам, — рассказали в пресс-службе губернатора.

В пресс-службе также отметили, что видео записали с одного дубля.

«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед. Самых топовых побед», — сказал Осипов, надев кепку с надписью Чита.

В подписи к видео говорится, что, пожалуй, никто за всю историю края, а, может быть, и России так оригинально не поздравлял студентов.

25 января россияне празднуют Татьянин день (День студентов).