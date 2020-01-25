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Рэпом на видео поздравил студентов с Татьяниным днем глава Забайкалья

16:30 25.01.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Александр Осипов впервые читал рэп. Но записать удалось с первого раза. В пресс-службе главы региона полагают, что никто за всю историю края, а, может быть, и России так оригинально не поздравлял студентов.

Рэпом на видео поздравил студентов с Татьяниным днем глава Забайкалья
Глава Забайкалья Александр Осипов оригинально поздравил студентов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов захотел поздравить студентов с Татьяниным днем необычно, творчески. Впервые в жизни он зачитал рэп. Видео опубликовала его пресс-служба в Facebook.

— В День студента глава края работает на ежегодной коллегии в Минвостокразвития РФ, поэтому записал видеообращение. Зачитать рэп предложил он сам, — рассказали в пресс-службе губернатора.

В пресс-службе также отметили, что видео записали с одного дубля.

«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед. Самых топовых побед», — сказал Осипов, надев кепку с надписью Чита.

В подписи к видео говорится, что, пожалуй, никто за всю историю края, а, может быть, и России так оригинально не поздравлял студентов.

25 января россияне празднуют Татьянин день (День студентов).

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Гость, 26 января 2020 20:57
НВР: Психиатров вызывали?

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