Список документов на маткапитал в 2020 году на первого ребенка в России. И в Бердске

Каждый день в семье бердчан рождается первенец. Елена Чуль ждет закона, как и мамочки города. По мнению руководителя бердского УПФР, список документов останется таким же как и для получения маткапитала на второго ребенка.

Каждый день в семьях Бердска рождается первенец

15 января президент России Владимир Путин озвучил послания Федеральному собранию. В числе многих мер социальной поддержки семей с детьми, Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал на первого ребенка.

По оценке правительства России, нормативно-правовая база этих новшеств будет готова к лету. Но право на получение маткапитала на первенца имеют все семьи, в которых с 1 января 2020 года рожден первый ребенок.

На редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обрушился шквал звонков: когда, куда и какие документы нужно нести, чтобы получить маткапил на первенца.

На эти вопросы ответила руководитель отделения УПФР Бердска Елена Чуль сегодня, 24 января:

— Документы на материнский капитал на первого ребенка мы пока не принимаем. Закона нет, а без него нет разъяснений, как будут происходить начисления. Уже понятно, что этот закон коснется всех мамочек, родивших первенца с 2020 года. По нашим данным, в Бердске каждый год рождается по первенцу. Сегодня мы проводим организационную, аналитическую работу. Мы понимаем, что нагрузка на пенсионное отделение будет колоссальная. Думаю, что список документов останется прежним. Зачем усложнять эту систему каким-то дополнительными документами.

Кто получит маткапитал

Для того, чтобы получить материнский капитал, семья должна иметь на это право. Это должна быть родившая мать, усыновившая женщина или мужчина, которые являются гражданами России на момент рождения или усыновления ребенка. Ребенок должен быть рожден или усыновлен после 1 января 2007 года.

Какие документы нужны

Для получения материнского капитала нужны: копии паспортов родителей или усыновителей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС матери, документ, подтверждающий гражданство РФ матери или усыновительницы и ребенка.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы, например, загранпаспорт гражданина РФ для россиян, проживающих за границей, решение об усыновлении, если один или несколько детей в семье были усыновлены, документы, подтверждающие прекращение права на сертификат — свидетельство о смерти отца или матери, решение суда о лишении родительских прав. Справки из учебного заведения, если сертификат оформляется на совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, являющегося студентом дневного отделения.

Если раньше надо было предоставлять два свидетельства о рождении на первого и второго ребенка, то сейчас достаточно одного свидетельства о рождении первенца с одним заявлением и со справкой о составе семьи.

Куда нести документы

Собранный пакет документов необходимо подать через электронный портал Госуслуг или лично в МФЦ, либо в городком отделении УПФР. К полному пакету документов нужно будет прикрепить заявление, которое обрабатывает Пенсионный Фонд.

Родителям будут назначены сроки получения сертификата на материнский капитал, выдана опись принимаемых документов, где будет указана дата готовности.

Сколько ждать сертификат

Срок рассмотрения заявления — один месяц. Должно прийти уведомление, а потом и сам сертификат. В случае, если заявление удовлетворено, деньги перечисляются на счет материнского капитала матери в течение 10 рабочих дней.

На что можно потратить материнский капитал

Средства материнского капитала не выдают наличными и не переводят на расчетный счет для нецелевого использования, например, на ремонт, путешествие или покупку автомобиля. Их перечисляют напрямую в банк, продавцу квартиры или образовательному учреждению.

466 тысяч рублей можно потратить на погашение ипотеки, строительство дома, покупку жилья. образование детей, накопительную пенсию матери или товары и услуги для детей-инвалидов.

Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 2026 года. Это значит, что сертификат и средства господдержки смогут получить семьи, в которых ребенок родится до 31 декабря 2026 года.

Елена Чуль признается, семьи Бердска направляют средства материнского капитала на погашение ипотеки.

— У меня три человека сидит на этой работе. Будем работать и ночью, если потребуются. Спасибо МФЦ, они тоже ведут прием документов, но обрабатываем документы все равно мы. Мы продумываем, как организовать работу, ведь есть четкое понимание, что новых сотрудников нам не дадут. А работа увеличится в два-три раза. Но самое главное — это закон. Это для людей, а это сделано для людей, — говорит Елена Чуль.