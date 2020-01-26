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Врач-нарколог из Бердска: Россия спивается. Потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексом

15:43 26.01.2020, Алёна Романцова Фото: Алёны Романцовой
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Каждую неделю в наркологию попадают около 20 бердчан, рассказал врач-нарколог ЦГБ Константин Фалалеев. Люди пьют и употребляют наркотики, потому что не видят смысла в жизни. Материализм и эгоизм завел нас в тупик.

Врач нарколог из Бердска: Россия спивается. Потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексом
Врач-нарколог Константин Фалалеев рассказал, что людям не хватает смысла в жизни и познания себя
Сюжет: Солевые
Врач нарколог из Бердска: Россия спивается. Потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексом

Врач-нарколог из Бердска: Россия спивается. Потерян смысл жизни. Лишь бы поесть, выпить и заняться сексомСолевые: Отрезают половые органы и вступают в однополые сексуальные связи наркозависимые в БердскеЕщё 1 новость

Жители Бердска больше всего пьют алкоголь. Употребляют наркотики меньше, но деградируют также быстро. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал врач-нарколог ЦГБ Бердска Константин Фалалеев. Напомним, «солевые » наркотики включают механизм самоуничтожения и убивают за год наркозависимых в Бердске.

Алкоголь употребляют чаще, потому что он легкодоступен, есть почти в каждом магазине. Каждую неделю в наркологию попадают минимум 20 бердчан, рассказал Константин Фалалеев. Он подробно объяснил почему Россия спивается.

Почему люди употребляют наркотики и алкоголь?

— Люди пьют и употребляют наркотики, потому что не видят смысла в жизни. В стране отсутствует общенародная идея развития. Каждый живёт сам по себе и только для себя. Вследствие этого в психике возникает жестокая борьба между подсознанием, стремящимся к коллективизму, и эгоизмом сознания. Подсознание естественно выигрывает и человек, понимая что живёт бессмысленно (а жить только для себя бессмысленно), начинает уходить от этого с помощью алкоголя и наркотиков.

Большинство людей превратились в эгоистов и материалистов, которые гонятся только за удовольствиями. Случилось это вследствие западной пропаганды. Ежедневный труд для таких людей превратился в наказание. Но постоянно употреблять алкоголь и наркотики и получать при этом удовольствие и деградировать, это как раз то, что им нужно. Естественно ситуация в Бердске не является исключением.

Что употребляют больше?

— По статистике люди употребляют больше алкоголь, так как он легко доступен и есть в каждом магазине. Наркотики употребляют тоже, особенно молодёжь.

Я говорил, что наркотик «соль», включают механизм самоуничтожения и убивает год. Это случается, если употреблять его ежедневно.

В чем главная проблема людей?

— Психологический аспект употребления самый главный. Отсутствие государственной идеологии общественного развития, в котором на первых местах должны стоять бесконечное накопление знаний и любовь к жизни. А с другой стороны западные методы погружения каждого в жизнь только для самого себя, эгоизм и материализм, при отсутствии воспитания молодого поколения, которое мы бросили на произвол судьбы, оставив их наедине с компьютером и интернетом, привело наше общество к тотальной деградации. Как следствие — постоянному употреблению алкоголя и наркотиков. 9 из 10 семей распадаются. Никто никому в душевном плане не нужен. Практически катастрофа. Таковы реалии нашего времени.

Есть ли выход?

— Единственный путь — это отказаться от всеобъемлющего эгоизма, больше общаться с людьми, постоянно пополнять багаж знаний, любить жизнь и людей. Если государство не даёт идею развития, то народ вправе её выработать сам. Тем более у нашего народа богатейший опыт в этом плане.

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От редакции

Вы теряли смысл жизни?

Аноним, 25 января 2020 13:40
"Есть ли выход?— Единственный путь — это отказаться от всеобъемлющего эгоизма, больше общаться с людьми, постоянно пополнять багаж знаний, любить жизнь и людей. Если государство не даёт идею развития, то народ вправе её выработать сам. Тем более у нашего народа богатейший опыт в этом плане."

Например люди объединившиеся в общины, смогут обрести истинный смысл в служению своей общине и общине, служащей каждому её члену, как бы не значителен он не был в обычном обществе. Не путать с сектами- требующими служение своему лидеру и его безбедному царствованию - это игра в одни ворота, а не взаимопомощь людским нуждам в трудную минуту. Как ещё можно обеспечить взаимовыживание - при вымирании славян?
Гость, 25 января 2020 13:48
Спасибо действующей власти, за выбранный ими курс для Нас. Быдлом управлять проще
Аноним, 25 января 2020 14:16
" люди объединившиеся в общины,..при вымирании славян?!"
если бы вы знали историю, а не мифологию, то большинство славянских племен были территориальными, а не родовыми общинами...т.е. свободно могли включать в себя инородцев- иноплеменников...именно благодаря этому менталитету древние русичи и начали присоединять к себе соседние ино-говорящие племена и территории...потому что они не замыкались в родовых рамках...иначе бы русичи так бы и остались жить на небольшой , в принципе, территории ....кстати, те же украинцы -славяне нас уже братьями не считают, сами понимаете из за чего ..и потом, в современном мире ограничиваться чисто своими национальными крайне убого - смысл жизни явно больше любых национальных рамок...у нас уже нет государства для людей, социальная политика грубо имитируется в одноразовых подачках для узких групп населения...взять те же подачки "для поднятия рождаемости" - вот тебе типа 600 тысяч,иди обрюхачь свою бабу, пусть она родит власти очередного солдата и податного холопа ...это же циничная политика, отношение властей к человеческой демографии как к вязке собак... детей то надо поднимать не один -три года, это же целая социально- экономическая система , а не разовые подачки...и кем ты себя чувствуешь в этом государстве? что мы строим? для чего это государство? для кого? для детей и внуков всяких ротенбергов-миллеров-тимченко? а для большинства людей в этой системе нет реального будущего,поэтому нет и смысла жизни ...нет радости жизни, глядя на эти передачи малахова-скабеевой-соловьева- и дом 2 , простонет...есть просто животные инстинкты и рефлексы,в которые вся эта пропаганда и "культура" нас окунает...а вы ,как наивный чукотский юноша,про родовую славянскую общину..
Аноним, 25 января 2020 14:57
"...а вы ,как наивный чукотский юноша,про родовую славянскую общину.."

Не до жиру, быть бы живу! Перестаньте мыслить вселенскими масштабами! Оставьте политику в покое- это утопия. Вы лично и я ничего не можем глобально изменить в сегодняшней жизни. Я не прав? Жизнь раздала вам на руки карты, так играйте тем, что у вас на руках, а не лезьте в дебри вселенной! Помогите соплеменнику рядом с вами и он поможет вам, вот и весь выход - это чувство локтя и уверенность в помощи соплеменника, так жили тысячи лет общинами. Посмотрите вокруг себя, кто кроме славян, додумался пытаться выжить в стране в одиночку под плинтусом, моя хата с краю ничего не знаю? У всех в стране свои общины, их по другому называют диаспоры! Кто из них имеет такую же вселенскую дыру в рождаемости + смертности кроме славян? НИКТО! Все кроме нас вывозят и на порядок лучше размножаются в этой же стране и что поразительно, при тех же условиях задачи(тех же самых картах на руках , что у тебя и у меня), почему? Потому, что соплеменник их в беде не бросает и всегда впрягётся за соплеменника, кем бы он не был в иерархии, потому они и выживают в отличии от стабильно вымирающих одиночек, закапывающих своих соплеменников своей гордыней в могилу!
Аноним, 25 января 2020 15:23
"если бы вы знали историю, а не мифологию, то большинство славянскихплемен"

Вы знаете историю? Вы уверенны? Попробуйте объяснить сегодняшним школьникам, что было 30-40 лет назад и они с пеной у рта , натыкают вас носом в книги-учебники и докажут, что вы тогда не жили и всё напридумывали! Вы имеете наглость утверждать , что знаете, что было 7528 лет назад? Или мы всё таки слезли с деревьев 800 лет назад и только тогда нам объяснили, что к чему? Где истина, а где ложь? И кто из нас мифолог?
Иван, 25 января 2020 14:45
Эту статью надо было 15 января зачитать федеральному собранию
Аноним, 25 января 2020 15:00
Эти алкаши, которые там живут спившиеся люди, которым негде жить, бомжи или тех кого просто выгнали из дома за пьянство. И вот они там приспособились, днем они на весь день уезжают работать куда нибудь на овощной склад, для городских больниц, а вечером возвращаются прихватив с собой спирт, закусь, сигареты. Умудряются это добыть просто воруя продукты со склада, сам видел, как один алкаш тащил мешок с капустой из наркологии когда в то время другие его камрады разгружали.
Аноним, 25 января 2020 15:38
"И вот они там приспособились"

Вы статью читали? Что вы пытались сказать рассказав один случай? Люди упали, теперь пытаются подняться, в чём претензии? То что они нашли всебе силы признаться в беде и поползи в сторону трезвости мелкими шагами уже чудо! Вы с роддома на 10 день на работу пошли или всё-таки постепенно, научились просить есть, опростать подгузники, говорить, переворачиваться, ползать, ходить? Если так, то почему вы от других сразу требуете, (после перерождения-возникновения желания бросить пить) из роддома , миную ясли, сразу в институт? Чем они хуже вас? Или вы просто хотели унизив людей "третьего сорта" по вашему мнению, за счёт них поднять свою самооценку?
Аноним, 25 января 2020 15:51
А когда страна жила во имя общей цели - достижения коммунизма... Почему столько алкашни на улицах валялось, что аж специальные учреждения - медвытрезвители были и специальные машины ездили собирали синяков?

Может всё-таки не в глобальной цели дело?
Аноним, 25 января 2020 16:08
"Почему столько алкашни на улицах валялось, что аж специальные учреждения - медвытрезвители были и специальные машины ездили собирали синяков?"

Вы жили в ссср? Вы правда сами не знаете? Почитайте книжки по психологии, маленькая подсказка, копайте возникновение алкоголизма после начала семейной жизни, там 90% собак зарыто, остальное в самореализации своих талантов в жизни. Вы очень любите всю жизнь заниматься тем, что не любите? Кому нужны были например инженеры с копеечной зарплатой, но при этом регулировщик РЭАиП получал в два раза больше не шибко перенапрягаясь, а грузчики с вагонов на ВЕГЕ отдельный анекдот. Про уравниловку слышали?
Поросёнок Пётр, 26 января 2020 15:55
О да, "Отсутствие государственной идеологии", а вот когда у нас была идеология, люди не пьянствовали
Поучительный докфильм на тему, из самых, что нинаесть прекрасных идеологических времён https://www.youtube.com/watch?v=uRlwFK2wDao и "Хорош сидим", тоже прекрасная комедия, про прекрасные идеологические времена Вот ещё хороший ролик, понастальгировать https://youtu.be/3HkNxK9DFM0
Аноним, 25 января 2020 16:15
Не единичный - это гнилая система.
Хотел сказать, чтоб не умничал, и не равнял весь народ со своими постоянными посетителями наркологии, а приехал бы ночью и посмотрел по палатам, чем там посетители занимаются. Раньше там бабка была главная дак они перед ней на задних лапах прыгали и она на многое закрывала глаза. Придет с утра и начинает по палатам ходить пинать бутылки и орать, чтоб все убирали, а бывало и выгоняла этих посетителей, только потом через два дня снова принимала.
Наведи у себя порядок, а то сидит там, умничает, интервью дает.
Аноним, 25 января 2020 17:14
Получется, что наши правители нам врали, когда говорили, что потребление алкоголя снизилось после увеличения акцизов на спиртное?
Гость, 25 января 2020 21:17
"...Россия спивается..." А он не манипулятор? Вообще-то РФ на 16 месте по потреблению на 2020 год!https://tyulyagin.ru/ratings/rejting-samyx-pyushhix-stran-mira.html
Опережают нас германия, литва, латвия, чехия, люксембург и др.
Так что - "не надо ля-ля"!
Аноним, 25 января 2020 23:17
"Опережают нас германия, литва, латвия, чехия, люксембург и др.
Так что - "не надо ля-ля"!"

А этот Тюлягин сама истина? Почему ему нужно верить? У него продолжительность жизни наших мужчин 68 лет, и этим всё сказано.
А в "германии, литве, латвии, чехии, люксембург" , как в нашем Бердске, также в каждом МКД по пивнушке? Нет? Не может быть! Гость вы манипулятор, а вы ещё скажите , что наркологу откуда знать, он ведь , как вы наркоалкоманов только на фото в газете видит?
Аноним, 26 января 2020 12:13
это профессиональное заболевание, когда мир искажается.
он все время с наркоманами и алкоголиками общается, а нормальных и не видит. вот ему и кажется что все вокруг больные
Аноним, 26 января 2020 14:54
А я думал, что у нас только на федеральных телеканалах и в подконтрольных властям СМИ, существует агрессивная и зомбирующая пропаганда. А тут оказывается, наш местный врач-нарколог, не прочь тем же заняться. И в чём же заключается сила, той тотальной лжи и пропаганды, одурманивающей и зомбирующей наш добрый, честный и терпеливый народ? И думаю что вряд-ли найдутся те, кто сможет смело и правильно ответить на этот, казалось бы простой вопрос. Случай с недавней раздачей хол@пам барских подачек, наглядно это показывает. Да и других случаев полно. Да вот хотя бы ещё один недавний, где пожарный как собачёнка подпрыгивает за ключами от своего хозяина. То есть извините, от главы Чувашии. Не буду долго и много писать. Скажу такие слова.
Если человек боится сказать правду, он никогда не увидит лжи.

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