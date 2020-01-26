Пырнул ножом в живот собутыльнику пожилой рецидивист из Искитимского района

Приятели распивали спиртное в селе Сосновка и внезапно поссорились. Конфликт закончился поножовщиной и больницей для потерпевшего. Полицейские завели уголовное дело.

Искитимские полицейские отпустили задержанного под подписку о невыезде

В Искитимском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

25 января в 20.30 в центральную городскую больницу Искитима из села Сосновка бригадой скорой помощи был доставлен 42-летний местный житель с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления — 63-летнего жителя с. Сосновка, ранее судимого за угрозу убийством.

Полицейские установили, что подозреваемый нанес телесные повреждения пострадавшему в ходе возникшей ссоры во время совместного распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.