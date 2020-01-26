«Не быдло, а маргиналы будут рожать за маткапитал», извинилась модель Водонаева

При этом она заявила, что не собирается менять свою точку зрению на увеличение материнского капитала: «Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить?».

Алена Водонаева осталась при своем мнении относительно нужности маткапитала

Алёна Водонаева, которая заявила, что увеличение маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег», ответила на вопросы «Центрального телевидения».

В центре скандала модель и телеведущая оказалась после того, как в своем блоге написала: «Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

В студии «Центрального телевидения» Водонаева назвала ошибкой то, что использовала слово «быдло», и пообещала, что в следующий раз найдет другой термин.

Алёна Водонаева: «Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что произнесла слово некрасивое „быдло“, именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет».

При этом Водонаева заявила, что не собирается менять свою точку зрению на увеличение материнского капитала.

Алёна Водонаева: «Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу?».

Также Водонаева рассказала, что не собирается выдвигаться в Госдуму, а намерена и дальше заниматься журналистикой.

Президент России Владимир Путин назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против того, чтобы государство поддерживало семьи с детьми, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Глава государства выразил удивление, что появились люди, придерживающиеся такого мнения.

-Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех… что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, — заявил российский лидер, отметив, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение. — Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды.

Напомним, 15 января Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о продлении программы материнского капитала и предложил выплачивать маткапитал уже с рождением первенца. Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет уже с 1 января 2020 года.

После этого телеведущая Алёна Водонаева опубликовала пост, в котором раскритиковала предложение Путина о прибавках к материнскому капиталу и выплатах за первого ребенка. В частности, она заявила, что это станет «для быдла» причиной рожать детей. Депутат Виталий Милонов предложил сослать Водонаеву на Новую Землю и запретить ей появляться в обществе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».