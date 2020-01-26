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«Не быдло, а маргиналы будут рожать за маткапитал», извинилась модель Водонаева

11:31 26.01.2020 Фото: НТВ
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При этом она заявила, что не собирается менять свою точку зрению на увеличение материнского капитала: «Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить?».

Не быдло, а маргиналы будут рожать за маткапитал, извинилась модель Водонаева
Алена Водонаева осталась при своем мнении относительно нужности маткапитала

Алёна Водонаева, которая заявила, что увеличение маткапитала приведет к тому, что «быдло станет рожать ради денег», ответила на вопросы «Центрального телевидения».

В центре скандала модель и телеведущая оказалась после того, как в своем блоге написала: «Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона».

В студии «Центрального телевидения» Водонаева назвала ошибкой то, что использовала слово «быдло», и пообещала, что в следующий раз найдет другой термин.

Алёна Водонаева: «Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что произнесла слово некрасивое „быдло“, именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет».

При этом Водонаева заявила, что не собирается менять свою точку зрению на увеличение материнского капитала.

Алёна Водонаева: «Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу?».

Также Водонаева рассказала, что не собирается выдвигаться в Госдуму, а намерена и дальше заниматься журналистикой.

Президент России Владимир Путин назвал «моральными уродами» тех, кто выступает против того, чтобы государство поддерживало семьи с детьми, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Глава государства выразил удивление, что появились люди, придерживающиеся такого мнения.

-Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех… что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми, — заявил российский лидер, отметив, что такие люди должны быть выставлены на всеобщее обозрение. — Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды.

Напомним, 15 января Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о продлении программы материнского капитала и предложил выплачивать маткапитал уже с рождением первенца. Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет уже с 1 января 2020 года.

После этого телеведущая Алёна Водонаева опубликовала пост, в котором раскритиковала предложение Путина о прибавках к материнскому капиталу и выплатах за первого ребенка. В частности, она заявила, что это станет «для быдла» причиной рожать детей. Депутат Виталий Милонов предложил сослать Водонаеву на Новую Землю и запретить ей появляться в обществе, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Модели нужен пиар, чтобы о ней не забыли?

Драгоценная, 26 января 2020 12:28
В наше время, у каждого человека есть определение слова «быдло», и моё определение может не до конца совпадать с другими мнениями. Быдло, в современном понимании, и в моём видении - это "люди", у которых нет элементарных и простейших моральных принципов, которые не знают границы дозволенного и ведут себя некорректно, проще говоря, это те невоспитанные люди, которые ведут себя как последние уроды, ставя себя выше и лучше других, хотя сами таковыми и не являются. По мне это, в первую очередь, как уже было подмечено, дело воспитания. Я считаю, что это самые настоящие невоспитанные люди, которых не научили, что такое хорошо, а что такое плохо. Для меня Алена Водонаева, прошедшая «Дом-2», говорит сама о себе.
Гость, 26 января 2020 12:55
Таких, как Милонов, надо поселить по соседству с таким контингентом. Тогда его даже ложить в псих. лечебницу не придётся - он сам туда попадёт.
Аноним, 26 января 2020 13:24
Кто бы говорила? Гадости писать о этой светской при...её не хочется.
Иван, 26 января 2020 13:28
Водонаева сказала,то что жизнь не соответствует той сказки,которую нам с ТВ на ночь рассказывают!? Ну если так оно и есть,чего тут злится? Для начала детишек пусть своих вернут из Парижа,Германии,США,Швейцарии, а потом Водонаеву осуждайте,лицемеры патриоты.
Аноним, 26 января 2020 13:54
Это Рук из публичного дома?
Алексей, 26 января 2020 22:18
Все правильно она сказала, не все правильно поняли. В стране не понятно что творится. Некоторые товарищи, о которых она сказала,могут таким образом зарабатывать деньги, которых нет, и плодить нищету. Маткапитал дело то хорошее, но эксцесы возникать будут, и власть к ним не будет готова.
Но дом2 все равно наложил отпечаток, не может она нормально выражаться, наверное у собчак училась.
али, 27 января 2020 00:20
нищету плодить не маткапитал,а недееспособное правительство.
Ольга, 27 января 2020 18:32
Алёна права! Поддерживаю.

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