Отец-наркоман забыл посадить годовалого сына в машину и насмерть задавил его

Чудовищный инцидент произошел в американском городе Каньон-Сити, штат Колорадо. Мать мальчика находилась в процессе развода со своим мужем из-за пристрастия к наркотикам, которые «превратили его в чудовище».

Мать оставила сына с отцом для встречи с адвокатом в ходе бракоразводного процесса

38-летний Исаак Буллард, находящийся под воздействием наркотиков, забыл посадить своего годовалого ребенка в машину и переехал его. Маленький Джесси скончался от полученных травм, передает РЕН-ТВ со ссылкой на издание Metro.

Чудовищный инцидент произошел в американском городе Каньон-Сити, штат Колорадо.

Последние секунды жизни маленького мальчика попали на соседские видеокамеры. Отмечается, что мужчина сбил ребенка, но лишь через некоторое время заметил, что не посадил мальчика в машину. Тогда он вернулся к дому, где и увидел лежащего на дороге сына. Мужчина доставил его на находившуюся неподалеку пожарную станцию, однако ребенок скончался от многочисленных травм.

Мать мальчика, Тэмлин Буллард, находилась в процессе развода со своим мужем-наркоманом. В день смерти ребенка она оставила его с его отцом, уехав к адвокату.

«Отец Джесси любил его очень сильно, но недостаточно сильно для того, чтобы перебороть страсть к наркотикам», — рассказала женщина, отметив, что муж был заботливым в ее беременность, не позволяя ей даже принимать горячий душ.

«В нем было столько хорошего, чтобы называться прекрасным отцом. Но его пристрастие к наркотикам превратило его в чудовище», — заявила женщина.

По ее словам, ни она, ни ее муж не могли иметь детей. Рождение сына она расценивала как «чудо».