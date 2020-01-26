Умер участковый полиции Андрей Шатунов на даче в Бердске

Майор, 20 лет прослуживший участковым на 11-м квартале, скончался скоропостижно. Прощание с полицейским состоится 27 января. Ему был 51 год.

Андрей Шатунов считался одним из лучших участковых в отделе МВД по Бердску

Днем 25 января скончался пенсионер МВД бердского отдела полиции Андрей Шатунов. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил Руслан Пуляев, много лет отслуживший в органах. По его словам, Шатунов 20 лет он был участковым частного сектора на опорном пункте полиции «11 квартал».

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», тело бывшего полицейского нашли в доме на даче в СНТ «Мечта». Медики приехавшей скорой помощи констатировали смерть. Андрей Анатольевич умер скоропостижно на 52-м году жизни.

Прощание с ним состоится в понедельник, 27 января, 14.00 до 15.00 в прощальном зале у морга больничного городка в Микрорайоне.

справка

В 2012 году старший участковый уполномоченный полиции из Бердска Андрей Шатунов попал в региональный тур конкурса «Народный участковый», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Майор полиции Андрей Шатунов был старейшиной участковой службы в Бердске. Все годы он прослужил на одном участке. Коллеги говорили, что очень много внимания уделял работе с молодыми кадрами, был сдержанным и внимательным профессионалом. Он знал все и всех на своем участке №3, который преимущественно располагается в частном секторе Бердска: 45 улиц частного сектора, три многоквартирных дома, из которых два – общежития. На подведомственной территории Андрея Анатольевича проживает 4370 человек.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реально смог помочь жителям 11 квартала избавиться от нелегальных торговцев алкоголем только участковый уполномоченный полиции Андрей Шатунов. Он «воевал» с ними и довел дело до суда. Теперь точка закрыта, пьяницы и дебоширы больше не досаждают жильцам окрестных домов на ул. Комсомольской.