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Тела сгоревших до неузнаваемости 11-ти мигрантов в Томской области доставили в Узбекистан

15:40 26.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Позже на пожарище обнаружили 12-й труп. Следственный комитет устанавливает его личность. Погибли в огне сотрудники лесозаготовительного предприятия «Гринвуд». По предварительной версии, к пожару в доме могла привести неисправность электрообогревателя.

Тела сгоревших до неузнаваемости 11 ти мигрантов в Томской области доставили в Узбекистан
Сгорела обувная фабрика на площади 2000 кв. метров в Искитиме, жертвами стали 10 человек

Число жертв пожара, который произошел в частном доме в поселке Причулымский (Томская область) 21 января, увеличилось до 12 человек, сообщает Следственный комитет. Ранее было известно об 11 погибших.

Останки еще одного погибшего были обнаружены в ходе дополнительной проверки, организованной СК в рамках расследования причин пожара. Теперь предстоит установить его личность.

Известно, что среди погибших при пожаре десять человек были гражданами Узбекистана, поэтому на проверке присутствовали представители МВД этой страны. Кроме того, участие в ней принимали сотрудники Главного управления криминалистики СК.

Пожар в поселке Причулымский в Асиновском районе произошел ранним утром во вторник, 21 января.

Спасатели получили сообщение о возгорании в 4:05 по местному времени (0:05 мск). К моменту прибытия пожарных здание уже горело целиком, три человека смогли из него выбраться. После ликвидации открытого огня спасатели нашли тела 11 человек, в том числе останки одной гражданки России.

Следователи считают, что все погибшие были сотрудниками лесозаготовительного предприятия «Гринвуд». По предварительной версии, к пожару в доме, где жили сотрудники компании, могла привести неисправность электрообогревателя.

Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Тела 11 граждан Узбекистана, которые погибли при пожаре, прошли процедуру опознания и доставлены на родину. В воскресенье состоятся их похороны, сообщил ТАСС глава узбекской диаспоры в Томске Саматула Рузиев. Для экспертизы самолетом МЧС Узбекистана в Томск были доставлены образцы ДНК родственников погибших.

«Тела доставлены на родину, всех (11) вместе отправили <…> Сегодня уже похороны. Все экспертизы провели — образцы ДНК привезла из Узбекистана делегация, которая приезжала сюда (в Томскую область) со следственной группы. Совместно с российскими следственными группами все определили, все, как положено», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что двое пострадавших, которые смогли спастись при пожаре, остаются в Асине на время проведения следственных действий. Власти Асиновского района обеспечили их питанием, местом для проживания и средствами на неотложные нужды.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  4 января 2018 года в Искитиме произошел пожар на обувной фабрике. В процессе тушения пожарные обнаружили тела 10 человек — 7 граждан Китая, 2 — Киргизии и 1 россиянин. Причиной возгорания называли короткое замыкание.

Пожар начался в 9 утра. Пожарные, прибывшие на фабрику, работали «по повышенному рангу сложности». Площадь задымленного помещения ангарного типа составила около 2000 квадратных метров. При тушении работали 84 человека с привлечением 24 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и ст. 216 «Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ.

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