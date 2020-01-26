За вывоз мусора 59,88 рубля за человека платят в месяц жители Бердска с января 2020 года

С 1 января 2020 года в Новосибирской области действует единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 301,92 рубля за кубический метр мусора. С учетом установленного норматива накопления ТКО, размер платы за коммунальную услугу по обращению с отходами на одного человека составляет 59,88 рубля в месяц. Это касается и жителей Бердска.
Единый тариф на коммунальную услугу установлен департаментом по тарифам Новосибирской области 18 декабря 2019.
Оплата услуги по обращению с ТКО без взимания комиссии платежных агентов осуществляется следующими способами:
2. Мобильное приложение «Платосфера» (АО «Новосибирскэнергосбыт»).
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2019 года в Новосибирской области тариф на вывоз ТКО для 1 человека составлял 92,42 руб. С июля прошлого года этот показатель снизился до 88,62 руб.