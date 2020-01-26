Путин поручил проверить законность приговора за митинги Константину Котову

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Константину Котову, осужденному на четыре года колонии за нарушения на митингах, сообщается на сайте Кремля.
Ранее Путин пообещал изучить ситуацию с Константином Котовым, приговорённым к 4 годам колонии. «Я посмотрю, я услышал», — сказал он уже на выходе из зала, где прошла его итоговая пресс-конференция в декабре.
«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Константина Котова при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в тексте поручения.
Котова задержали вскоре после не согласованного с мэрией шествия 10 августа в центре Москвы. Согласно обвинительному заключению, Котов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Несмотря на административные наказания, мужчина, «презирая конституционные основы России», продолжал ходить на несогласованные акции и привлекаться к ответственности и в итоге стал фигурантом уже уголовного дела. По статье 212.1 УК РФ он получил 4 года колонии. Котов вину не признал и подал апелляцию.
Перед встречей президента с членами Совета по правам человека, в которой принимал участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, журналисты спросили его, будет ли администрация контролировать развитие дела Котова, передает РИА Новости.