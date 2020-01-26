По часу ждут автобус №1 жители Белокаменного и Южного микрорайонов

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Елена Петровна Федорова:

-Дорогая редакция! Прошу обсудить тему автобусов в Белокаменный и Южный районы. Если в рабочие дни еще можно уехать в сторону Южного и Белокаменного, то в выходные приходится ждать по 30-40 минут, а в обед и час. Маршрутка №12 идет пустая (пока ждали автобус №1 их прошло 4 шт и все пустые), а в автобус №1 люди на остановке «7 ветров» не могли войти. Кому надо было выйти на остановке»Зима-Лето» проехали Белокаменного, так как выйти было невозможно. Автобус, про который я говорю, шел 26 января с вокзала до Белокаменного в 14-20. Почему доходы автопредприятия выше интересов людей, если автопредприятие боится потерять доход, пусть в выходные организует нормальное движение автобусов.