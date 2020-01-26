26.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости / Общество

По часу ждут автобус №1 жители Белокаменного и Южного микрорайонов

17:05 26.01.2020 Фото: Как вы оцениваете движение автобусов?
1 0

А маршрутки в это время идут одна за одной пустые. Если автопредприятие боится потерять доход, пусть в выходные организует нормальное движение автобусов.

В рубрику «Сообщи свою новость» написала Елена Петровна Федорова:
-Дорогая редакция! Прошу обсудить тему автобусов в Белокаменный и Южный районы. Если в рабочие дни еще можно уехать в сторону Южного и Белокаменного, то в выходные приходится ждать по 30-40 минут, а в обед и час. Маршрутка №12 идет пустая (пока ждали автобус №1 их прошло 4 шт и все пустые), а в автобус №1 люди на остановке «7 ветров» не могли войти. Кому надо было выйти на остановке»Зима-Лето» проехали Белокаменного, так как выйти было невозможно. Автобус, про который я говорю, шел 26 января с вокзала до Белокаменного в 14-20. Почему доходы автопредприятия выше интересов людей, если автопредприятие боится потерять доход, пусть в выходные организует нормальное движение автобусов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 26 января 2020 17:19
А если вы пожалуетесь г-же Бороздиной,то вас для начала обвинят во вранье,а потом еще и обгавкают,защищая водителей и себя любимую

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие продукты сжигают жир и наращивают мышечную массу?
18:08 26-01-2020
Какие продукты сжигают жир и наращивают мышечную массу?
БердскНа озеленение и охрану леса 22 млн рублей на три года выделил бюджет Бердска
18:00 26-01-2020
На озеленение и охрану леса 22 млн рублей на три года выделил бюджет Бердска
БердскПо видео с выброшенной из автобуса №109 пассажирки начала проверку полиция Бердска 6
17:33 26-01-2020
По видео с выброшенной из автобуса №109 пассажирки начала проверку полиция Бердска
БердскПособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска 17
17:23 26-01-2020
Пособие на детей с 3 до 7 лет: По 33 тыс. рублей от Путина в июле 2020 года получат семьи с детьми Бердска
БердскКрупные бизнесмены Голубев и Дремин входят в совет по развитию теплоэнергетики при главе Бердска
17:21 26-01-2020
Крупные бизнесмены Голубев и Дремин входят в совет по развитию теплоэнергетики при главе Бердска
По часу ждут автобус №1 жители Белокаменного и Южного микрорайонов 1
17:05 26-01-2020
По часу ждут автобус №1 жители Белокаменного и Южного микрорайонов
Путин поручил проверить законность приговора за митинги Константину Котову
16:45 26-01-2020
Путин поручил проверить законность приговора за митинги Константину Котову
Охотятся за звездой "Мажора" Прилучным из-за долгов судебные приставы Новосибирской области
16:30 26-01-2020
Охотятся за звездой
Перекрыл фурой улицу в Москве многодетный отец из-за долгов по зарплате. Акция протеста попала на видео
16:15 26-01-2020
Перекрыл фурой улицу в Москве многодетный отец из-за долгов по зарплате. Акция протеста попала на видео
БердскСписок документов на пособие для детей с 3-х лет до 7 малоимущим семьям Бердска 6
16:00 26-01-2020
Список документов на пособие для детей с 3-х лет до 7 малоимущим семьям Бердска