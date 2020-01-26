Крупные бизнесмены Голубев и Дремин входят в совет по развитию теплоэнергетики при главе Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 20 января внес изменения в состав координационного совета по развитию теплоэнергетики при главе города.
С того момента, как в августе 2016 года был составлен список участников координационного совета, произошли кадровые изменения. Этим и объясняется новое постановление.
В частности, руководителем Комбината бытовых услуг, в чьем ведении находятся муниципальные котельные, стал Владимир Воспанчук. После того, как его предшественника Александра Кожина арестовали и судили за «хищение воды» на миллионы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Пока Александра Юрьевич ищет любую работу.
Кроме того, начальник управления ЖКХ Владимир Захаров стал первым заместителем главы по строительству и городскому хозяйству.
Неизменными остались в списке фамилии предпринимателей, владеющих объектами теплоэнергетики.
Состав координационного совета по развитию теплоэнергетики при главе Бердска
Шестернин Евгений Анатольевич — Глава города Бердска, председатель совета;
Воспанчук Владимир Викторович — директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг», заместитель председателя совета;
Бортников Игорь Геннадьевич — директор общества с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» (по согласованию);
Бурденко Дмитрий Николаевич — директор федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» (по согласованию);
Голубев Виктор Алексеевич — индивидуальный предприниматель Голубев В.А. (по согласованию);
Дремин Николай Викторович — генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Вторнефтепродукт» (по согласованию);
Захаров Владимир Николаевич — заместитель главы администрации (по строительству и городскому хозяйству);
Корешков Дмитрий Геннадьевич — директор Искитимского отделения акционерного общества «Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
Пономарев Николай Викторович — генеральный директор группы компаний «Борвиха» (по согласованию);
Хворостинин Олег Владимирович — конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Энергия – РК» (по согласованию).