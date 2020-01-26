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На озеленение и охрану леса 22 млн рублей на три года выделил бюджет Бердска

18:00 26.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Управление природными ресурсами будет охранять окружающую среду в границах городского округа по муниципальному заданию до 2022 года.

На озеленение и охрану леса 22 млн рублей на три года выделил бюджет Бердска
В бердском лесу рубят и сжигают деревья сотрудники лесхоза

Мэр Бердска Евгений Шестернин 24 января утвердил муниципальное задание городскому управлению природными ресурсами на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов. В соответствующее постановление включены нормативные затраты на выполнение работ.

В них входит в том числе те работы, к которым будут привлекать управление ЖКХ. Это вырезка ветвей деревьев  и поросли, измельчение веток, устройство цветников, механизированная уборка дорожного покрытия, подметание территорий вручную, уборка мусора с ручной погрузкой, уборка мусора механизированным способом, выкашивание травы, спиливание деревьев, противоклещевая обработка территории, покраска урн, скамеек и малых архитектурных форм, уборка территории от снега и наледи вручную, механизированная снегоочистка территории, перемещение снега, очистка урн от мусора.

Предполагается, что 1902 га лесного и водного хозяйства Бердска потратят 1,6 млн рублей, на благоустройство объектов озеленения — 19,6 млн (это 127,5 тыс. квадратных метров площади).

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